Visite du ministre délégué aux Outre-mer : trois jours au pas de course pour Philippe Vigier

Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, arrivera à La Réunion ce mercredi 30 août 2023 pour une visite de trois jours. Il suivra le parcours classique des visites ministérielles : rencontre avec les président.es de collectivités, discussions autour de la canne, de la vie chère, du logement, de l'emploi...Il se rendra ensuite à Mayotte, qui connait actuellement une grave crise de l'eau. Nous publions son programme dans l'île ci-dessous (Photo AFP)

30 août – La Réunion

Accueil par le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini

Lieu : Aéroport International Roland Garros



• 12h00

Déjeuner de travail avec Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental de La Réunion

Lieu : Conseil Départemental de La Réunion, Saint-Denis

• 14h00

Entretien avec Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

Lieu : Hôtel de Région, Sainte-Clotilde

• 15h45

Visite sur le renouvellement urbain de Saint-Denis

Lieu : Butor, Vauban et bas de la rue Maréchal Leclerc, Saint-Denis



31 août – La Réunion



07H45

Petit-déjeuner avec les représentants des cultes et le groupe de dialogue interreligieux

Lieu : Hôtel de préfecture



9h45



Séquence consacrée à la filière canne

Visite d’une exploitation agricole, de l'usine sucrière de Bois Rouge, de la centrale ALBIOMA et échange avec les acteurs locaux

Lieu : Saint-Benoit / Saint-André



15h20



Visite dédiée à l’innovation, le numérique et la mobilité

Visite de l’entreprise Flowly, lauréate France 2030 pour le projet data flow

Lieu : Centre d’affaires, Saint-Paul



16H45



Visite du musée Villèle et échanges avec les acteurs culturels du territoire

Visite de l’exposition sur l’esclavage

Lieu : Domaine Panon-Desbassyns, Saint-Gilles-les-Hauts



20h00



Rencontre avec les acteurs du monde économique

Lieu : Chambre de commerce et d’industrie CCI, Saint-Denis



1er septembre – La Réunion



8h15

Visite à la fenêtre des Makes

Signature d’une convention Fonds vert sur le projet REMINAT

Lieu : Fenêtre des Makes puis observatoire des Makes à Saint Louis



12h45

RSMA échange avec les stagiaires

Présentation d’un atelier pédagogique et échanges avec les jeunes du RSMA

Lieu : Quartier Suacot, Saint-Pierre

15h00



Réunion consacrée à la lutte contre la vie chèreLancement du groupe de travail sur la transparence des prix dans la grande distributionLieu : Hôtel de préfecture

Continuité territoriale et filière aéronautique

Point d’étape sur l’avancement du chantier de l'aérogare

Lieu : Aéroport Roland Garros



