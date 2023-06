Une Rolex au fond de l'océan et un nouveau dinosaure découvert

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 juin au vendredi 13 juin le voici : Matt Cuddihy, un surfeur australien, a fait une découverte étonnante, en ce début du mois de juin 2023. En ramassant des déchets dans les fonds marins, il est tombé sur une Rolex en état de marche. Des restes de "Gonkoken nanoi", une espèce de dinosaure herbivore, ont été découverts en Patagonie chilienne.

- Un surfeur a trouvé une Rolex au fond de l’océan… et elle fonctionne toujours -

C’est en s’adonnant au snorkeling (nage avec masque et tuba à la surface de l’eau pour observer les fonds marins) et au ramassage de déchets que le surfeur a découvert au large de Noosa (Australie) cette Rolex Submariner ref. 5513, un modèle qui se négocie à plus de 10.000 euros.

"J’ai pris une photo avec ma GoPro [une petite caméra waterproof], et j’ai immédiatement ri en pensant que ça devait être une contrefaçon de Bali", sourit le surfeur, sur le site Fratellowatches.

Australian Surfer Finds Rolex Submariner In The Pacific Ocean ????https://t.co/PUqQYHxb47 — Moisés ???????? (@moisescolon) June 14, 2023

Mais non, même à plusieurs mètres sous l'océan, la montre fonctionne toujours.

- Voici "Gonkoken nanoi", un nouveau dinosaure découvert en Patagonie -

¡Nuevo dinosaurio en Chile!: Investigadores de la U descubren al gonkoken nanoi, nueva especie ancestral de dinosaurio pico de pato que vivió hace 72 millones de años en la Patagonia, y pudieron reconstruir su esqueleto completo. Más sobre este trabajo en: https://t.co/WgHfIr4D74 pic.twitter.com/zfP0gigPaH — Universidad de Chile (@uchile) June 17, 2023

Mesurant jusqu'à quatre mètres de long, pesant une tonne et doté d'un bec de canard, elle aurait vécu il y a 72 millions d'années dans l'extrême sud du Chili.

"Il s'agissait de dinosaures à l'allure élancée, qui pouvaient facilement adopter une posture bipède et quadrupède pour atteindre la végétation en hauteur et au niveau du sol", explique Alexander Vargas, directeur du réseau paléontologique de l'université du Chili et l'un des auteurs de l'étude publiée vendredi 16 juin par la revue Science Advances et présentée à Santiago.

Le "Gonkoken nanoi" est la cinquième espèce de dinosaure découverte au Chili après "Chilesaurus diegosuarezi", "Atacamatitan chilensis", "Arackar licanantay" et "Stegouros elengassen", trouvés dans la même région. Le nom Gonkoken provient de la langue Tehuelche, premiers habitants de la région jusqu’à la fin du XIXe siècle, et signifie "semblable à un canard sauvage ou à un cygne".

