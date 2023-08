Barbie, Bisik, Niger, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 19 août 2023 : - Barbie : la revanche de la poupée blonde - Scènes ouvertes, festival An Kaskade, concerts...Le Bisik fait bientôt sa rentrée culturelle - Niger: "possible" mission diplomatique ce samedi, la force de la Cedeao "prête à intervenir" - Rétro : internet, Assomption, Gabriel Attal, rentrée scolaire, coup de com - Le jasmin de Madurai, discret ingrédient des parfumeurs du monde entier - La pa Météo France i di, sé zot i di - Samedi ensoleillé avec danse de nuages

Barbie : la revanche de la poupée blonde

En tête des box-offices depuis plusieurs semaines maintenant, le film réalisé par Greta Gerwig, Barbie. Plus qu'un film, derrière ce long-métrage se cache un véritable phénomène de société à l'échelle planétaire, doublé d'un vaste engouement de la part du public. La poupée blonde a pris sa revanche

Scènes ouvertes, festival An Kaskade, concerts...Le Bisik fait bientôt sa rentrée culturelle

La nouvelle saison culturelle débute partout dans l'île. Le Bisik, figure incontournable de la vie culturelle de l'Est et situé à Saint-Benoit, débutera sa nouvelle saison le 2 septembre prochain, avec une programmation toujours aussi éclectique. Comme d'habitude, la saison s'ouvrira avec une scène ouverte "K(ozé)"

Niger: "possible" mission diplomatique ce samedi, la force de la Cedeao "prête à intervenir"

Une "possible" mission diplomatique pourrait se rendre ce samedi au Niger pour tenter d'apporter une solution pacifique à la crise qui secoue le pays, où s'est déroulé un coup d'Etat le 26 juillet et où la force de la Cedeao s'est dite vendredi prête à engager une intervention armée.

Rétro : internet, Assomption, Gabriel Attal, rentrée scolaire, coup de com

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 août au vendredi 18 août 2023 :

• Lundi 14 août juillet - Internet : un câble sous-marin fléchit et tout le réseau réunionnais vacille

• Mardi 15 août - Les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption à Sainte-Rose

• Mercredi 16 août - Gabriel Attal fait sa rentrée des classes à La Réunion

• Jeudi 17 août - 217.600 élèves de retour à l'école… et un ministre comme invité

• Vendredi 18 août - Gabriel Attal à La Réunion : une visite, quelques annonces... et un "gros coup de com"

Le jasmin de Madurai, discret ingrédient des parfumeurs du monde entier

Des effluves capiteux emplissent l'air autour d'habiles cueilleuses dans le sud de l'Inde récoltant les bourgeons de jasmin blanc, qui seront pressés encore frais et livreront leur précieuse essence utilisée par les parfumeurs du monde entier.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Samedi ensoleillé avec danse de nuages

Après une petite matinée ensoleillée, Matante Rosina voit comme une danse de nuages qui s'emparent des pentes et des cirques ce samedi 19 août 2023. Ils ont l'air de vouloir jouer à cache-cache avec le soleil. Le ciel est tout enrobé tout là-haut. D'après Matante Rosina le temps reste bien sec. Le vent reste calme aujourd'hui.