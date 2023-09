Carburants, octroi de mer, rétro, Ukraine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 30 septembre 2023 : - Carburants : coup de chaud à la pompe, coup de froid dans les portefeuilles - Octroi de mer : de nouvelles propositions étudiées pour diminuer le coût de la vie - Embouteillages, inceste, autisme, harcèlement scolaire et Shana - En Ukraine, une équipe médicale itinérante pour soigner les enfants traumatisés - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Carburants : coup de chaud à la pompe, coup de froid dans les portefeuilles

Vous reprendrez bien un peu d'inflation à votre inflation ? Alors que le portefeuille des Réunionnais – et des Français de manière générale – endurent chaque mois un peu plus l'augmentation du coût de la vie, les prix continuent aussi de s'envoler à la pompe. Sans qu'aucune mesure ferme ne soit prise par le gouvernement, qui se contente de quémander des mesurettes par-ci par-là aux géants des carburants, tandis que ces derniers enregistrent des bénéfices records. Et les plus pauvres continuent de s'appauvrir encore.

Octroi de mer : de nouvelles propositions étudiées pour diminuer le coût de la vie

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion (OPMR) a présenté ce vendredi 29 septembre 2023 son rapport sur l'octroi de mer. Deux propositions sont ressorties de leur étude : réforme l'octroi de mer, ou le transforme en taxe régionale

Embouteillages, inceste, autisme, harcèlement scolaire et Shana

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre 2023 :

• Lundi 25 septembre - Savanna (comme ailleurs) les embouteillages n'en finissent plus

• Mardi 26 septembre - Inceste : la crainte que toutes les paroles libérées finissent par être oubliées

• Mercredi 27 septembre - Autisme : un trouble souvent peu visible… mais des difficultés bien présentes

• Jeudi 28 septembre - Harcèlement scolaire : le gouvernement annonce une série de mesures, sans (tout-à-fait) convaincre

• Vendredi 29 septembre - Shana : le deuxième mineur mis en examen pour assassinat

En Ukraine, une équipe médicale itinérante pour soigner les enfants traumatisés

Une vingtaine de médecins d'une équipe médicale itinérante venus rendre visite aux enfants d'un village ukrainien sautent d'un bus, garé à côté d'une école primaire aux murs de briques.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil à l'ouest, averses à l'est

Ce samedi 30 septembre 2023, Matante Rosina promet un beau temps ensoleillé à l'ouest tandis que quelques averses arrosent l'est. Au fil des heures, des nuages se forment dans les régions montagneuses provoquant des averses de faible intensité principalement au sud de l'île.