Embouteillages, inceste, autisme, harcèlement scolaire et Shana

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre 2023 : • Lundi 25 septembre - Savanna (comme ailleurs) les embouteillages n'en finissent plus • Mardi 26 septembre - Inceste : la crainte que toutes les paroles libérées finissent par être oubliées • Mercredi 27 septembre - Autisme : un trouble souvent peu visible… mais des difficultés bien présentes • Jeudi 28 septembre - Harcèlement scolaire : le gouvernement annonce une série de mesures, sans (tout-à-fait) convaincre • Vendredi 29 septembre - Shana : le deuxième mineur mis en examen pour assassinat (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Des embouteillages, toujours des embouteillages…Matin et soir, les Réunionnais se retrouvent coincés dans leur voiture, et ce qu'un accident soit survenu ou pas. Et si l'on parle beaucoup des galères pour accéder au chef-lieu ou à Saint-Pierre, l'ouest n'est vraiment pas épargné, notamment au niveau de Savanna à Saint-Paul

26.949… voilà le nombre de témoignages recueillis par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles (Ciivise) en l'espace de deux ans. Dans toute la France, y compris La Réunion, cette structure a permis de "libérer la parole" des victimes. Mais deux années après "il n'y a aucune certitude sur la poursuite de cette mission", note le rapport rendu le 21 septembre 2023. A priori la mission de la Ciivise prendra fin en décembre prochain. Une décision jugée "incompréhensible" par les associations et les victimes. La crainte est que toutes ces paroles libérées finissent par être oubliées, effacées

À La Réunion, près de 10.000 personnes sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme (TSA). Chaque année, l'Agence régionale de santé estime à 95 le nombre de naissances d'enfants porteurs de ce trouble parfois peu visible mais bien présent. Elever un enfant porteur de handicap n'est jamais chose aisée, d'autant que la prise en charge est souvent complexe et que le regard des autres peut parfois être source de mal-être.

Après plusieurs drames survenus dans l'Hexagone, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté un plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire ce mercredi 27 septembre 2023. Plusieurs mesures ont été annoncées, notamment la saisine automatique du parquet en cas de signalement, le bannissement des réseaux sociaux lors de l'ouverture d'une instruction judiciaire contre un harceleur présumé ou encore la confiscation du téléphone portable en cas de condamnation. A La Réunion, qui n'est pas épargnée par ce phénomène, les syndicats et associations de parents d'élèves ne sont pas vraiment convaincus par la série d'annonces.

Après une semaine d'hospitalisation, le deuxième mineur suspecté d'être impliqué dans l'assassinat de Shana a été présenté au juge ce jeudi 28 septembre 2023. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à la prison de Domenjod, comme requis par le parquet. Hospitalisé depuis jeudi dernier, il n'avait pas pu être présenté au juge jusqu'ici. Sa complice, une mineure de 14 ans, a de son côté déjà écrouée à Domenjod et est mise en examen pour assassinat