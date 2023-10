Punaises, travaux, Jean-Pierre Elkabbach, unité et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 octobre 2023 : - A La Réunion aussi, les punaises de lit commencent à faire leur nid - Saint-Denis : des travaux routiers encore et encore… pour mieux circuler - Décès de Jean-Pierre Elkabbach: une page du journalisme politique se referme - Vivre ensemble : Saint-Denis fête l'unité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et averses au programme de la journée

A La Réunion aussi, les punaises de lit commencent à faire leur nid

Alors que les grandes villes de l'Hexagone sont envahies par les punaises de lit, à La Réunion, les experts de la désinsectisation notent aussi une augmentation des interventions en lien avec ces parasites. Véritable "insecte du voyageur", la punaise de lit est transportée de ville en ville dans les bagages des touristes. Et, une fois bien installée, cela peut devenir un véritable casse-tête pour s'en débarrasser

Saint-Denis : des travaux routiers encore et encore… pour mieux circuler

Depuis déjà plusieurs semaines, nombreux sont ceux qui se retrouvent face à des panneaux "route barrée" ou travaux en centre-ville de Saint-Denis, comme dans les hauts. Ces travaux impactent les commerces, créent des embouteillages… mais ils ont vocation à moderniser le centre-ville et rendre plus confortables les autres axes routiers pour les véhicules, les deux-roues et les piétons

Décès de Jean-Pierre Elkabbach: une page du journalisme politique se referme

Il s'est tu: le vétéran du journalisme politique et ancien président d'Europe 1 Jean-Pierre Elkabbach s'est éteint à 86 ans, suscitant une pluie d'hommages chez ses pairs et autres admirateurs d'un intervieweur tenace qui a marqué son époque.

Vivre ensemble : Saint-Denis fête l'unité

Ce samedi 7 octobre 2023, la commune de Saint-Denis sera en fête. Mais pas une simple fête… ce sera celle de l'unité. L'événement se tiendra de 19 heures à minuit sur le Barachois. L'idée de ce rassemblement, se rassembler, manger, chanter et danser ensemble autour de valeurs communes, celles du vivre ensemble.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et averses au programme de la journée

Ce mercredi 4 octobre 2023, Matante Rosina prépare son parapluie pour aller au marché forain. Le matin, la côte est connaît des conditions nuageuses et quelques averses. En revanche, l'après-midi, les nuages menaçant s'étendent sur les pentes de l'ensemble de l'île, apportant avec eux des averses. Dans certaines régions, ces averses pourraient même atteindre les côtes. Les températures connaissent une légère baisse par rapport à la veille.