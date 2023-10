Guerre, sentiers, Afghanistan, Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 octobre 2023 : - Israël-Palestine : l'horreur et un deux poids deux mesures permanents - Sentiers de La Réunion : entre parois et ravins... des risques parfois sous-estimés - Séisme en Afghanistan : funérailles collectives, les fouilles se poursuivent - Saint-Denis : un village mobile pour favoriser l'accès aux droits - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil après un matin gris

Israël-Palestine : l'horreur et un deux poids deux mesures permanents

Depuis samedi, la guerre fait de nouveau rage entre la Palestine et Israël. Une guerre meurtrière, qui puise ses racines dans un conflit vieux de plus d'un demi-siècle. Mais, alors qu'un millier personnes ont déjà perdu la vie et des centaines d'autres vont certainement la perdre, beaucoup estiment que l'indignation sélective est la réponse à ce conflit aussi complexe que révoltant. Au point d'en arriver à se réjouir du massacre de populations civiles, d'un côté comme de l'autre

Sentiers de La Réunion : entre parois et ravines... des risques parfois sous-estimés

Dans 10 jours, le Grand Raid fera son grand retour dans les sentiers de La Réunion. Au total, plus de 7.000 traileurs iront arpenter les sentiers de l'île à la recherche de sensations fortes. À l'aube de cet événement très attendu, l'heure est aux entraînements dans les différents chemins du département. Mais voilà… s'entraîner et pratiquer le trail ne s'improvise pas. La sécurité est primordiale dans des chemins parfois étroits, parfois boueux et avec le soleil qui cogne. N'oublions pas les drames ou les personnes qui se sont perdues dans les sentiers de La Réunion… (Photo www.imazpress.com)

Séisme en Afghanistan : funérailles collectives, les fouilles se poursuivent

Des funérailles collectives se sont tenues lundi pour environ 300 victimes du puissant séisme qui a tué plus de 2.000 personnes dans l'ouest de l'Afghanistan, où des villageois et volontaires continuent désespérément à déblayer les décombres à la recherche de survivants.

Saint-Denis : un village mobile pour favoriser l'accès aux droits

À l’occasion de la Semaine de la Fraternité et des Solidarités du 9 au 13 octobre 2023, la ville de Saint-Denis installe un Village mobile d’accès aux droits, chaque jour, dans un des quartiers de la ville.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil après un matin gris

Pour ce mardi 10 octobre 2023, Matante Rosina voit au fond de sa marmite à riz (oui ça faisait longtemps) que les nuages recouvrent une majeure partie de l'île. D'après elle, dans l'après-midi, le soleil fait son grand retour sur les côtes. Mais sur les pentes, les nuages s'accrochent et peuvent laisser échapper quelques petites gouttes. Matante Rosina emporte toujours son éventail avec elle maintenant, shalèr i ariv !