Gaza, grève des médecins, Macron, Florilèges et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 13 octobre 2023 : - Israël déchaîne une punition collective sur Gaza sous l’œil (presque) indifférent des dirigeants occidentaux - Les médecins libéraux en grève illimitée pour réclamer la hausse du tarif des consultations - Israël-Hamas: Macron promet de "tout" faire pour sauver les otages et invoque l'unité - De belles fleurs et du beau monde aux Florilèges - La pa Météo France i di, sé zot i di - De l'humidité dans l'est

Israël déchaîne une punition collective sur Gaza sous l’œil (presque) indifférent des dirigeants occidentaux

Une condamnation du bout des lèvres des crimes de guerre sur la bande de Gaza et un plein soutien – quoi qu'il en coûte – pour Israël : c'est la position qu'a décidé de prendre Emmanuel Macron ce jeudi soir lors de son allocution. Occultant le droit international et la condamnation de l'ONU, le Président a souhaité "porter un message paix"…en condamnant les exactions d'un seul parti et en lui apportant son plein soutien.

Les médecins libéraux en grève illimitée pour réclamer la hausse du tarif des consultations

Ce vendredi 13 octobre 2023 sera un "vendredi noir" dans le secteur de la santé. Tous les syndicats représentatifs des médecins libéraux appellent à une grève illimitée. À La Réunion, près de 90% des professionnels vont déposer leur blouse… pour un temps indéfini. Les professionnels de santé réclament en particulier la hausse du tarif des consultations. Le mouvement se poursuivra jusqu'à ce "qu'il y ait une prise de conscience du gouvernement", indique l'Ordre des médecins de La Réunion.

Israël-Hamas: Macron promet de "tout" faire pour sauver les otages et invoque l'unité

Emmanuel Macron s'est engagé jeudi dans une allocution solennelle à "tout mettre en oeuvre" pour sauver les otages français, dont les familles l'ont "supplié" d'intervenir, invoquant l'unité de la Nation face aux tensions politiques et risque d'importation du conflit.

De belles fleurs et du beau monde aux Florilèges

Coup d'envoi de la 39ème édition des Florilèges ce vendredi 13 octobre 2023 au Tampon. Jusqu'au 22 octobre, l'évènement dédié aux fleurs se tiendra sur différents site de la commune. Cette année encore les horticulteurs et producteurs de La Réunion seront mis à l'honneur et accueilleront des invités de marques comme Benoit de Saint-Aman, meilleur ouvrier de France 2015 et le chanteur Slimane.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De l'humidité dans l'est

Ce vendredi 13 octobre 2023, Matante Rosina prépare son parapluie pour sortir. En effet, dans la matinée, les précipitations sont concentrées sur environ la moitié est de l'île. au fil des heures, les nuages se répandent et provoquent des averses intermittentes principalement sur les pentes. La houle continue de s'amortir sur le sud. Côte température elles restent similaires à celles de la veille.