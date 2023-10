Gaza, urgence attentat, Grand Raid, culture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 18 octobre 2023 : - Gaza: plus de 200 morts dans un tir sur un hôpital, le Hamas accuse Israël qui dément - Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale - Grand Raid : un dossard, un sac bien fait, du courage, les folles et les fous vont (bientôt) s'élancer sur les sentiers - "Dann ker lé O" : premier festival culturel dans les hauts de l'Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sur les hauts et sur les bas

Gaza: plus de 200 morts dans un tir sur un hôpital, le Hamas accuse Israël qui dément

Au moins 200 personnes ont été tuées mardi soir dans un tir sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, suscitant de vives réactions à l'étranger au onzième jour de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien Hamas contre Israël.

Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale

Ce mercredi 18 octobre 2023, le préfet de La Réunion va annoncer les mesure de sécurité regrouper dans le plan Vigipirate rehaussé au stade "urgence attentat", le niveau maximal d'alerte. Ce dispositif a été mis en place le vendredi 13 octobre après le meurtre d'un professeur de français devant un collège-lycée d'Arras. Il a été poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. A La Réunion aussi "le risque zéro n'existe pas", raison pour laquelle les mesures de sécurité sont appliquées. A ce jour, une soixantaine de personnes sont fichées S dans le département. Cette classification n'est systématiquement synonyme de radicalisation islamiste

Grand Raid : un dossard, un sac bien fait, du courage, les folles et les fous vont (bientôt) s'élancer sur les sentiers

Tic tac, tic tac… Le compte à rebours est lancé et l'excitation, comme l'appréhension monte ce mercredi 18 octobre 2023. Dans à peine une journée, les premiers coureurs – les plus "fous" – vont s'élancer du site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour la tant attendue et mythique Diagonale des Fous. Suivront ceux du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et du Zembrocal. Mais bien avant cela, il faut bien sûr passer par la remise des dossards. Car sans dossard… pas de départ. Ce mercredi, près de 7.000 coureurs ont donc rendez-vous sur le lieu même du départ. Alors, paré pa paré ?

"Dann ker lé O" : premier festival culturel dans les hauts de l'Ouest

Le Séchoir, en partenariat avec le Territoire de l'Ouest de La Réunion, organise du 28 octobre au 16 décembre 2023 "Dann ker lé O", le tout premier festival culturel mettant à l'honneur les hauts de l'Ouest. Itinérant, allant de La Chaloupe Saint-Leu jusqu’à Dos d’Âne, en passant par Trois-Bassins, Tan Rouge et Mafate, cet événement gratuit est le reflet d’une "belle collaboration entre les acteurs des hauts et le monde la culture diversifiée et de proximité". "Un véritable pari" pour la collectivité et la salle de spectacle de Saint-Leu

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sur les hauts et sur les bas

Matante Rosina en est certaine : ce mercredi 18 octobre 2023 il y aura du soleil tout au long de la journée sur les bas et sur les hauts. Le ciel pourrait toutefois lâcher quelques gouttes de pluie par ci par là mais rien de plus, prévoit encore notre gramoune préférée. Tout cela est vrai chez vous ?