Marche des visibilités, action contre la précarité, insolite, Gaza et météo

Saint-Denis accueille sa troisième marche des visibilités LGBTQIA+

La marche des visibilités LGBTQIA+ revient ce dimanche 21 mai 2023 pour une 3ème édition à Saint-Denis. Le rendez-vous est donné à 13 heures, devant le Jardin de l'Etat. Pour la première fois, un concert est organisé au Barachois pour clôturer cette marche, temps fort du mois des visibilités. Un événement créé pour mettre en lumière et célébrer les personnes lesbiennes, gays, bisexeulles, transgenres, queers, intersexes et asexuelles.

Action contre la précarité choisit la musique pour engager la solidarité des réunionnais

"Main dans la main", c'est le titre de la chanson de Béni Hope sortie ce vendredi 19 mai sur toutes les plateformes de streaming. L'initiative musicale lancée par l'association Action contre la précarité se veut à la fois un message d'espoir et un appel à la solidarité. Les fonds engendrés par les écoutes du morceau seront dédiés aux personnes en difficulté mais l'objectif est encore plus grand. L'association espère par la musique inviter les réunionnais à la mobilisation.



Des lions de mer jouent aux jeux vidéo, un kayakiste attaqué par un requin, un diadème aux enchères

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 mai au vendredi 19 mai le voici : Depuis trois ans, la Marine Américaine entraîne les lions de mer et les dauphins à jouer aux jeux vidéo. Alors qu’il pêchait sur au large des côtes hawaïennes, Scott Haraguchi a été attaqué par un requin. Un moment effrayant qui a été capturé par sa propre caméra. Un diadème porté à l'occasion de deux couronnements britanniques et le diamant "Star of Egypt" qui aurait appartenu au roi Farouk ont été vendus mercredi à l'issue d'une semaine de ventes aux enchères de bijoux à Genève.



À Gaza, des familles à la rue après les récentes hostilités avec Israël

Au pied de sa maison aplatie la semaine dernière par une frappe israélienne, Najah Nabhane s'interroge sur son avenir et celui de sa famille qui dort désormais dans les décombres de sa maison, dans le nord de la bande de Gaza.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche agréable

Autour d'un bon petit café bien chaud, Matante Rosina demande à ses copines si elles pensent qu'il fera beau ce samedi 20 mai 2023 et elles sont formelles : le soleil brillera de mille feux ! mais elles rassurent, côté température, il va faire bon. Elles notent un petit vent bien agréable également.