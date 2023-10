Grand Raid, Guadeloupe, rugby insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 octobre 2023 : - Grand Raid : des folles et des fous sont toujours sur les sentiers - La Guadeloupe confinée pendant quelques heures, l'ouragan Tammy poursuit sa route - Mondial-2023 : miraculée face aux Anglais, l'Afrique du Sud rejoint les All Blacks en finale - Enchères glauques, des eurodéputés chez Disney, un faux avocat remporte 26 procès… sur 26 - Pour apprendre comment se porte la faune, les scientifiques à l'écoute - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'île divisée en deux

Grand Raid : des folles et des fous sont toujours sur les sentiers

Ce dimanche 21 octobre 2023 est aussi le dernier de trois jours sportivement très intenses du Grand Raid 2023. Si les premiers de la Diagonale des Fous et du trail de Bourbon sont déjà arrivés au stade de la Redoute à Saint-Denis, si la Mascaregines et le Zembrocal trail sont terminés, beaucoup de folles et des fous sont encore dans les sentiers. En courant, en marchant, en boitillant, elles et ils ont un seul objectif : franchir la ligne d'arrivée en faisant abstraction des douleurs et de la fatigue. Elles et ils ont jusqu'à 15h40 ce dimanche pour arriver à la Redoute. Pour ce dernier jour de Grand Raid continuez à suivre les courses en direct avec nous

La Guadeloupe confinée pendant quelques heures, l'ouragan Tammy poursuit sa route

L'ouragan Tammy s'éloigne de l'archipel de Guadeloupe ce dimanche 22 octobre 2023. L'alerte violette, niveau de vigilance maximal ordonnant le confinement total, a été levée à15h (23h à La Réunion). Le territoire a été confiné samedi durant près de 5 heures 30 afin de limiter les dégâts liés au passage de Tammy.

Mondial-2023 : miraculée face aux Anglais, l'Afrique du Sud rejoint les All Blacks en finale

Ils sont passés par effraction: l'Afrique du Sud, tenante du titre, défendra sa couronne mondiale face à la Nouvelle-Zélande, dans une semaine, après avoir forcé le verrou d'une demi-finale cadenassée, samedi, face à l'Angleterre (16-15).

Enchères glauques, des eurodéputés chez Disney, un faux avocat remporte 26 procès… sur 26

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre le voici : il y a d'abord cet Américain qui a vendu les cendres de sa mère pour 30 dollars sur Facebook. En direction de Strasbourg pour une semaine chargée, une délégation européenne a eu la surprise d’apercevoir les oreilles de la célèbre souris de Disney au lieu du bâtiment vitré de l’Union européenne. Un jeune homme a été interpellé au Kenya après avoir usurpé l’identité d’un véritable avocat. Sans diplôme de droit ni compétences, il a pourtant plaidé avec brio dans les tribunaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'île divisée en deux

Ce dimanche 22 octobre 2023, Matante Rosina voit toujours des nuages au-dessus de sa tête. En revanche, elle voit du ciel bleu du côté du nord et de l'ouest. Au niveau des températures, elles devraient rester au même niveau que celles de la veille. Si vous allez à la plage, les vagues sont légèrement plus marquées.