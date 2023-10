Enchères glauques, des eurodéputés chez Disney, un faux avocat remporte 26 procès… sur 26

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre le voici : il y a d'abord cet Américain qui a vendu les cendres de sa mère pour 30 dollars sur Facebook. En direction de Strasbourg pour une semaine chargée, une délégation européenne a eu la surprise d’apercevoir les oreilles de la célèbre souris de Disney au lieu du bâtiment vitré de l’Union européenne. Un jeune homme a été interpellé au Kenya après avoir usurpé l’identité d’un véritable avocat. Sans diplôme de droit ni compétences, il a pourtant plaidé avec brio dans les tribunaux.

- Etats-Unis : il vend les cendres de sa mère pour 30 dollars sur Facebook

Aux Etats-Unis un homme a vendu aux enchères sur Facebookles cendres de sa mère. Une Tiktokeuse travaillant dans les pompes funèbres les a acheté pour 30 dollars. La transaction est légale puisque la vente de cendres humaines n'est punie pas par la loi aux Etats-Unis.

L'affaire a été révélée par le New York Post, "un influenceur dont le compte est dédié aux petites annonces étranges a découvert qu’un homme avait mis en vente les cendres de sa défunte mère sur Facebook pour 30 dollars" explique 20minutes.fr

L’annonce publiée sur Facebook proposait "2 onces de cendres et d’os par flacon pour 30 dollars plus frais de port".

"Le vendeur incluait aussi une copie du certificat de crémation et, pour 5 dollars de plus, l’histoire de la défunte. "Je ne revivrai pas le traumatisme gratuitement", indique le vendeur dans son annonce" indique 20minutes.fr

- Des députés finissent chez Mickey au lieu d’aller au Parlement

Ce lundi 16 octobre 2023, en direction de Strasbourg pour une semaine chargée, une délégation européenne a eu la surprise d’apercevoir les oreilles de la célèbre souris de Disney au lieu du bâtiment vitré de l’Union européenne. Une erreur d’aiguillage a envoyé le train qui faisait le trajet Bruxelles-Strasbourg à Disneyland.

"Quand la magie prend vie, le slogan de Disney bientôt celui du Parlement européen?"

Grâce à ce message posté sur X (anciennement Twitter) par Emmanuel Foulon, un membre de la délégation, l’information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l’hilarité des députés, des groupes parlementaires et des médias suivant l’actualité du Parlement.

"Est-ce que ça inspirera un film Disney? La session plénière et le train qui voulait partir en vacances…", a écrit, sur X, Pelle Geertsen, un conseiller d’un député européen danois.

