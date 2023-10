Des eurodéputés finissent chez Mickey au lieu d’aller au Parlement

Ce lundi 16 octobre 2023, en direction de Strasbourg pour une semaine chargée, une délégation européenne a eu la surprise d’apercevoir les oreilles de la célèbre souris de Disney au lieu du bâtiment vitré de l’Union européenne. Une erreur d’aiguillage a envoyé le train qui faisait le trajet Bruxelles-Strasbourg à Disneyland.

"Quand la magie prend vie, le slogan de Disney bientôt celui du Parlement européen?"

Grâce à ce message posté sur X (anciennement Twitter) par Emmanuel Foulon, un membre de la délégation, l’information a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l’hilarité des députés, des groupes parlementaires et des médias suivant l’actualité du Parlement.

"Est-ce que ça inspirera un film Disney? La session plénière et le train qui voulait partir en vacances…", a écrit, sur X, Pelle Geertsen, un conseiller d’un député européen danois.

