Drame à la Possession, Gaza, OM-OL, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 30 octobre 2023 : - La Possession : Abraham Bomela avoue avoir voulu tuer tout ceux qui étaient sur son chemin - Combats à Gaza, appels internationaux pour laisser entrer l'aide humanitaire - L1: le match Marseille-Lyon annulé après l'attaque du bus lyonnais et la blessure de son entraîneur - Bilan routier : 144 infractions, 8 conduites en état d'ébriété et 11 permis retirés ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi qui promet d'être chaud

La Possession : Abraham Bomela avoue avoir voulu tuer tout ceux qui étaient sur son chemin

Abraham Bomela, 39 ans, devrait être présenté au parquet de Saint-Denis ce lundi 30 octobre 2023 à l'issue de sa garde à vue. Samedi à la Possession, il a tué sa mère, sa nièce de 5 ans et l'agent d'entretien d'une banque où il a fait irruption. Il a blessé sept autres personnes, dont un gendarmes. Au cours de sa garde à vue il a reconnu sa volonté de tuer "toutes les personnes rencontrées sur son chemin". Une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats est en cours. Une information judiciaire sera ouverte ce lundi. La procureur de Saint-Denis, Véronique Denizot, va demander le placement en détention provisoire du mis en cause.

Combats à Gaza, appels internationaux pour laisser entrer l'aide humanitaire

Les appels se sont multipliés dimanche pour laisser passer l'aide humanitaire d'urgence dans la bande de Gaza, théâtre de "violents combats", selon le Hamas, entre ses hommes et l'armée israélienne.

L1: le match Marseille-Lyon annulé après l'attaque du bus lyonnais et la blessure de son entraîneur

"Des actes inadmissibles": Le match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche après les incidents en amont de la rencontre au Stade Vélodrome, quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL, blessant l'entraîneur Fabio Grosso, et des bus de supporters lyonnais.

Bilan routier : 144 infractions, 8 conduites en état d'ébriété et 11 permis retirés ce week-end

Pour le week-end du 27 au 29 octobre 2023, au total, 144 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 8 conduites en état d'ébriété et 25 excès de vitesse ont été relevées. 11 permis ont été retirés. Nous publions ci-dessous le communiqués de la police et de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi qui promet d'être chaud

Ce lundi 30 octobre 202 promet d'être chaud selon Matante Rosina. Prévoyez lunettes de soleil, ventilateur de poche, de l'eau bien glacée pour cette chaude journée. Le soleil brille intensément faisant grimper le mercure du thermomètre. Dans l'après-midi, comme à leur habitude, les nuages se forment en se concentrant uniquement sur les pentes, offrant un peu d'ombre.