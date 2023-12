Cigarettes, centrale thermique, Israël-Hamas, antisémitisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 décembre 2023 : - A La Réunion rien n'est vraiment prévu pour l'application des nouvelles interdictions de fumer - Le Port : la centrale thermique du port-est fonctionner maintenant à la biomasse liquide - L'armée israélienne resserre l'étau sur le sud de Gaza, inquiétudes pour les civils - Le préfet de La Réunion condamne "fermement" les inscriptions à caractère antisémites constatées ces derniers jours - Saint-Denis : "Révèl out talent" au Jardin de l'Etat - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i pèt en flèr gran matin !

A La Réunion rien n'est vraiment prévu pour l'application des nouvelles interdictions de fumer

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté ce mardi 28 novembre 2023 son nouveau plan anti-tabac. Parmi les mesures annoncées, la généralisation des espaces sans tabac à toutes les plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics. La mesure s'appliquera dès le 1er janvier 2024 sur tout le territoire y compris sur notre île où les interdictions déjà en vigueur peinent à être respectées et où rien n'est vraiment prévu pour l'application des nouvelles contraintes

Le Port : la centrale thermique du port-est fonctionner maintenant à la biomasse liquide

La centrale électrique EDF PEI (production électrique insulaire) de port-est s’engage résolument dans la transition énergétique. C'est pourquoi, la centrale a décidé de faire le choix de basculer vers la bioénergie. Grâce à son fonctionnement à la biomasse liquide, la centrale produit désormais une électricité 100% renouvelable à La Réunion. En produisant 40% de la consommation annuelle de l’île, cette conversion à la biomasse liquide marque un tournant pour l'histoire du département. La Réunion est même le premier territoire français à atteindre 100% d’électricité renouvelable

L'armée israélienne resserre l'étau sur le sud de Gaza, inquiétudes pour les civils

L'armée israélienne a resserré l'étau sur le sud de la bande de Gaza, où des dizaines de chars sont entrés lundi dans le cadre de son offensive contre le Hamas palestinien, rendant la situation plus périlleuse encore pour une population prise au piège des bombardements.

Le préfet de La Réunion condamne "fermement" les inscriptions à caractère antisémites constatées ces derniers jours

Ces dernières semaines, des inscriptions à caractère antisémites ont été constatées dans plusieurs communes de l'île. Ce 2 décembre 2023, des tags ont été découverts sur le mur d'un particulier et sur la porte d'un conteneur de chantier à Saint-Denis. À Sainte-Marie, le jeudi 30 novembre d'autres ont été trouvés sur des panneaux routiers et enseignes d’entreprises. Même cas de figure à Sainte-Clotilde sur un panneau publicitaire le 24 novembre et sur des murs d’immeubles au Port le 9 novembre, ou encore sur l’enceinte du centre communal d’action sociale de Saint-André le 30 octobre.

Saint-Denis : "Révèl out talent" au jardin de l'Etat

Ce jeudi 7 décembre 2023, le Jardin de l’État à Saint-Denis ouvrira ses portes à "Révèl Out Talent". Un événement gratuit conçu par le conseil départemental pour les jeunes Réunionnais afin qu'ils puissent révéler leurs talents. Un concert de PLL, un fresque participative avec Vast, Rond Kozé, de ateliers interactifs sont notamment prévus. Nous publions ci-dessous le communiquédu Département (Photo d'illustration www.imazpress.com).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i pèt en flèr gran matin!

Ce mardi 5 décembre 2023, soley i pèt en flèr ! en regardant tout autour d'elle, Matante Rosina admire ce beau ciel bleu qui concerne l'ensemble de La Réunion. Même si les nuages s'étalent sur les pentes dans la matinée, ils laissent les plus hauts sommets de l'île dégagés. Dans l'après-midi, la pluie fait son apparition sur les hauteurs, en revanche, le littoral reste toujours ensoleillé.