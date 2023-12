Entreprises en difficultés, Spl Estival, cadeaux, Saint-Pierre, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 décembre 2023 : - Depuis le début de l'année, près de 900 entreprises font face à de grave difficultés financières - SPL Estival : l'objectif zéro licenciement atteint, des baisses de salaires en contrepartie - Noël : offrez du bonheur à lire, à écouter et à jouer - Saint-Pierre : le Noël des animaux c'est pour bientôt - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sur les côtes

Depuis le début de l'année, près de 900 entreprises font face à de grave difficultés financières

Crise Covid-19, guerre en Ukraine, inflation record : les trois dernières années ont fortement impacté tous les secteurs économiques français, La Réunion comprise. Les entreprises locales font désormais face à une situation catastrophique, alors que les redressements et liquidations judiciaires se multiplient. 892 entreprises en difficultés sont recensés pour l'heure par le tribunal de commerce, et plus de 1.000 employés ont déjà dû faire face à des liquidations judiciaires. Si quelques entreprises ont pu bénéficier du soutien de l'Etat, la grande majorité voient les factures et les dettes s'accumuler. La Chambre de commerce et d'Industrie tire la sonnette d'alarme.

SPL Estival : l'objectif zéro licenciement atteint, des baisses de salaires en contrepartie

Un accord a été trouvé ce jeudi 14 décembre 2023 entre la Cirest, la SPL Estival et l'intersyndicale rassemblés à Saint-Denis selon les informations de nos confrères de la Première. Il n'y aura pas de licenciement cependant des baisses de salaires sont attendues. Un compromis trouvé après plusieurs heures de discussion (Photo : sly/www.imazpress.com)

Noël : offrez du bonheur à lire, à écouter et à jouer

La course aux cadeaux de Noël est lancée. Si certains ont déjà franchi la ligne d’arrivée, d’autres en revanche sont adeptes de la dernière minute. En manque d’inspiration ? Pourquoi ne pas opter pour l’indémodable bouquin, le beau livre musical pour petits, l’intemporel jeu de cartes pour tous ou alors une BD ? Et quand c’est made in Réunion, c’est encore mieux…

Saint-Pierre : le Noël des animaux c'est pour bientôt

La ville de Saint-Pierre accueillera le "Noël des animaux" le vendredi 22 décembre 2023 de 9h à 15h au Jardin de la plage du front de mer de Saint-Pierre afin de découvrir les actions de la SPA du Sud. Vos animaux sont également conviés pour partager cette journée de solidarité et de sensibilisation en leur faveur. A l'approche des fêtes, les organisateurs proposeront des ateliers de prévention pour respecter le bien-être des animaux et informer autour des risques liés aux abandons (Photo d'illustration www.imazpress.com).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sur les côtes

Matante Rosina active son éventail ce vendredi 15 décembre 2023. Il va faire bien chaud aujourd'hui et le soleil reste bien accroché sur les côtes. Dans les hauts en revanche, le ciel se couvre et les averses arrivent.