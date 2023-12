Miss France, pollution, 20 désanm, insolite, manchots et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 décembre 2023 : - D'origine réunionnaise, Eve Gille élue Miss France 2024 en revendiquant la "diversité" de la femme - La Saline : baignade interdite à Trou d'eau, des boulettes de fioul retrouvées sur le sable - Sur toute l'île, on célèbre le 20 désanm - Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré : une grande baleine et des milliers de poissons morts - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche en perspective

D'origine réunionnaise, Eve Gille élue Miss France 2024 en revendiquant la "diversité" de la femme

Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais et Réunionnaise par sa mère, a été élue Miss Frane ce samedi soir 16 décembre 2023 au zénith de Dijon. Miss Réunion, Mélanie Odules, n'a pas atteint le Top 15. La nouvelle Miss France revendique la "diversité" de la femme, croit encore au "conte de fées" face aux accusations de concours "sexiste", encore renforcées par une récente condamnation en justice pour des images de candidates filmées seins nus en 2018.

La Saline : baignade interdite à Trou d'eau, des boulettes de fioul retrouvées sur le sable

La baignade est interdite sur la plage du Trou d'Eau jusqu'à nouvel ordre. La mairie de Saint-Paul a pris cette décision ce samedi 17 décembre 2023 après la détection de boulettes de fioul sur le sable. Des analyses de l’eau et des résidus retrouvés sur le plage sont actuellement en cours : elles permettront de déterminer l'origine de cette pollution et la durée de l’interdiction de baignade et d’activités nautiques dans cette zone (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Abolition de l'esclavage : sur toute l'île, on célèbre le 20 désanm

Ce mercredi 20 décembre 2023, La Réunion commémorera l'abolition de l'esclavage survenu en 1848. Comme chaque année, de nombreux événements sont organisés du nord au sud de l'île en passant par l'est, pour permettre à chacun de rendre hommage à ses ancêtres. Tour d'horizon des différentes célébrations prévues pour ce jour chargé d'histoire.

Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré : une grande baleine et des milliers de poissons morts

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 2023 le voici : il y a d'abord des milliers de sardines et maquereaux qui se sont échoués, pour une raison inconnue, sur une plage de plus de 800 mètres de long. Il y a ensuite cette grande baleine d'une quinzaine de mètres s'est approchée très près d'une plage de Perth, en Australie

Ces manchots font plus de 10.000 siestes (de quelques secondes) par jour

Chez les humains, s'assoupir inopinément durant quelques secondes est un signe de fatigue -- et peut se révéler dangereux dans certaines situations, par exemple en conduisant. Mais les manchots à jugulaire, eux, font plus de 10.000 micro-siestes de quatre secondes en moyenne par jour, selon une étude publiée jeudi dans la revue Science. Cela leur permet de cumuler plus de 11 heures de sommeil quotidien.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche en perspective

D'après matante Rosina, ce dimanche 17 décembre 2023 va être ensoleillé. Sortez vos lunettes de soleil, chapeau et crème solaire que vous alliez à la plage ou dans les cirques. Les nuages sont très rares pour cette journée même sur les pentes. Passez un bon dimanche !

