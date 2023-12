Prisons, crossfit, hand, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 18 décembre 2023 : - À La Réunion, les prisons sont surpeuplées et les surveillants sont en sous-effectif - À La Réunion le crossfit a (largement) le vent en poupe - Mondial de hand : les Bleues se couvrent d'or à sept mois des Jeux - Un automobiliste intercepté à 160 km/h pour 90 km/h sur la quatre voies - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du soleil

À La Réunion, les prisons sont surpeuplées et les surveillants sont en sous-effectif

Au 1er novembre 2023, la France a battu de nouveaux records en nombre de personnes incarcérées avec 75.130 prisonniers. Un chiffre qui explose alors que les prisons françaises ne disposent que de 61.000 places. La Réunion n'est pas épargnée, nous vous l'évoquions il y a déjà plus de sept mois et même auparavant… et depuis la situation n'a pas évolué en mieux, elle a même empiré. A La Réunion plus de 1.200 personnes s'entassent dans les prisons, avec peu de personnels pour les surveiller

A La Réunion le crossfit a (largement) le vent en poupe

Importé des Etats-Unis, pratiqué par des millions de personnes dans le monde, le crossfit est en plein essor à La Réunion. Les box se multiplient sur l’île parce que les gens y trouvent les recettes du bonheur : la plénitude physique, le bien-être mentale, mais aussi le partage, la solidarité, sans discrimination de classe. Ce qui fait qu’une grande communauté mondiale s’est créée autour de cet engouement. Et la Réunion surfe sur cette lame de fond. Les gens ont plaisir à se rencontrer dans les box et à se retrouver en dehors (Photo rb/www.imazpress.com)

Mondial de hand : les Bleues se couvrent d'or à sept mois des Jeux

Elles étaient venues s'étalonner, elles sont reparties avec l'or: les handballeuses françaises ont décroché leur troisième titre mondial à sept mois des Jeux olympiques de Paris après un parcours parfait conclu en beauté face à la reine Norvège (31-28) dimanche à Herning (Danemark).

Un automobiliste intercepté à 160 km/h pour 90 km/h sur la quatre voies

Pour le week-end du 15 au 17 décembre 2023, au total, 180 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. Un automobiliste a été arreté sur la quatre voies à 160 km/h pour 90 km/h. 22 excès de vitesse ont été relevés. 10 conduites en état d'ébriété et 7 sous stupéfiants ont été constatées. 10 permis ont été retirés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du soleil

Matante Rosina a déjà très chaud ce matin. Elle se demande comment vous faites pour supporter cette chaleur. Si vous avez des petits conseils, ils sont les bienvenus. Donc vous l'aurez compris, ce lundi 18 décembre 2023 va être chaud et ensoleillé et pour toute la journée. Bonne nouvelle semaine à tous !