Surf, Derpadieu, Gaza, Miel Vert et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 26 décembre 2023 : - Les écoles de surf se battent pour exister - Depardieu : des artistes dénoncent un "lynchage" du "dernier monstre sacré" du cinéma - A Gaza, dans les ruines d'un camp de réfugiés après une frappe israélienne - Le Tampon : les places pour Miel Vert disponibles à l'achat en mairie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et de la chaleur

Les écoles de surf se battent pour exister

L’heure de la reprise a-t-elle sonné pour le surf réunionnais et particulièrement pour les écoles de surf de l’île ? Si on note un gros frémissement de la demande, du côté des professionnels, à l’épreuve des faits et de la mise en place de l’accueil du public, ces derniers persistent à penser que leur activité demeure encore trop dépendante des aléas du VRR (vigies requins renforcées), tout en répugnant à se tourner vers l’autre dispositif, le Water Patrol et ses EPI (équipements de protection individuels) utilisés sur le spot de Saint-Leu

Depardieu : des artistes dénoncent un "lynchage" du "dernier monstre sacré" du cinéma

Une soixantaine de personnalités du monde de la culture dénoncent un "lynchage" de Gérard Depardieu, mis en examen pour viols depuis 2020 et au coeur d'un scandale devenu politico-médiatique à la suite d'un documentaire diffusé sur France 2, dans une tribune publiée lundi soir sur le site du Figaro.

A Gaza, dans les ruines d'un camp de réfugiés après une frappe israélienne

Monticules de gravats, façades d'immeubles éventrées, portes et fenêtres pulvérisées: les habitants du camp de réfugiés d'al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza, constatent avec désolation lundi la dévastation provoquée par une frappe israélienne meurtrière.

Le Tampon : les places pour Miel Vert disponibles à l'achat en mairie

Les places pour Miel Vert 2024 seront disponibles à l'achat à compter du 26 décembre à 13h en Mairie Centre Ville (Bâtiment des finances), et ce jusqu'au 4 janvier. Il sera ensuite possible de les acheter sur le site de Miel Vert à compter du 5 janvier.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et de la chaleur

Ce mardi matin devrait très agréable sur toute l'île, avant que les nuages ne s'invitent dans l'est dans l'après-midi. Le soleil devrait continuer d'être au rendez-vous sur le reste de La Réunion. Il va faire très chaud, n'oubliez pas vos chapeaux