Fugues, Sakifo, logement, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 5 juin 2023 : - Mal-être : la fugue est (parfois) la seule échappatoire pour les ados en souffrance - Sakifo 2023 : fréquentation record, musique dans tous ses états et public conquis - Le gouvernement dévoile des mesures techniques face à la crise du logement - La police et la gendarmerie relèvent plus de 600 infractions au cours du week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée de grisaille s'annonce

Mal-être : la fugue est (parfois) la seule échappatoire pour les ados en souffrance

Le 25 mai 2023, la fondation Droit d'Enfance – qui gère le numéro d'urgence 116.000 Enfants disparus - a dévoilé un rapport qui recense 43.202 signalements de disparitions de mineurs en 2022. Dans 95% des cas, il s'agit de fugues. Un phénomène en inquiétante augmentation. La Réunion n'est pas épargnée. Chaque semaine, sur les réseaux sociaux, défilent les visages de ces jeunes portés disparus. Des jeunes qui, face au harcèlement, à un mal-être, n'ont trouvé que la fuite comme solution

Sakifo 2023 : fréquentation record, musique dans tous ses états et public conquis

Le rideau est tombé ce dimanche soir 4 juin 2023 sur la 19ème édition du Sakifo à la Ravine Blanche (Saint-Pierre). Plus de 40.000 personnes – un record -, sont venues applaudir et communier avec Angèle et DJ Sebb, Juliette Armanet et Kaf Malbar, Nada Surf et Tikok Vellaye, Louise Attaque et Ibrahim Maalouf, Dominique Barret et Ousanousava pour ne citer que ces artistes parmi la trentaine d'invités. Du vendredi soir au dimanche soir en passant par la traditionnelle matinée dominicale du risofé, le festival de toutes les musiques a fait le plein de sons et de rythmes pour le plus grand plaisir de toute façon conquis. On vous raconte la suite en images



Le gouvernement dévoile des mesures techniques face à la crise du logement

Prolongation mais resserrement du prêt à taux zéro (PTZ) pour favoriser l'accession à la propriété, aides à la location mais fin du dispositif Pinel. .. Le gouvernement a dévoilé dimanche soir une série de dispositions techniques, sans mesure choc, pour tenter d'enrayer la crise du logement.



La police et la gendarmerie relèvent plus de 600 infractions au cours du week-end

La police a réalisé 28 opérations de sécurisation et de sécurité routière entre le vendredi 2 juin et le dimanche 4 juin 2023. Ces contrôles ont permis de relever 514 infractions dont 16 délits. 139 fonctionnaires de police ont été mobilisés pour ces opérations. Pour sa part, la gendarmerie a relevé une centaine d'infractions entre le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée de grisaille s'annonce

Pour ce lundi 5 juin 2023, Matante Rosina voit du gris partout sur l'île. Elle a ce pressentiment que le temps ne pas pas être beau toute la journée et sur toute l'île. L'après-midi, elle pense qu'il n'y aura pas d'évolution et que le ciel restera bien chargé. Evidemment, temps gris rime avec petite pluie...alors n'oubliez pas vos parapluies !