Didier Robert, impôts, attaque d'Israël, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 15 avril 2024 : - Affaire des emplois au cabinet de la Région : Didier Robert de retour devant le tribunal - Impôts 2024 : à vos déclarations… la campagne est lancée - L'Iran dit n'avoir "pas eu le choix", Israël réclame des sanctions - Contrôles routiers : une opération de recherches des conduites addictives a été menée ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et grisaille

Affaire des emplois au cabinet de la Région : Didier Robert de retour devant le tribunal

Ce lundi 15 avril 2024, s'ouvre au tribunal de Champ-Fleuri, le procès de Didier Robert, ancien président du Conseil régional. Le procès durera trois jours. L'ex élu et plusieurs de ses collaborateurs seront jugés dans le cadre de l'affaire des embauches supposées fictives au cabinet de Région. Les faits avaient été révélés par Imaz Press en 2019 et par la Chambre régionale des comptes en 2021. L'ex président de Région a déjà été condamné en 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire des Musées Régionaux, également révélée par Imaz Press.

Impôts 2024 : à vos déclarations… la campagne est lancée

Ce lundi 15 avril 2024, s'ouvre la campagne de déclaration en ligne ou en papier de vos revenus de l'année 2023. Les contribuables vont donc pouvoir remplir leur déclaration, comme chaque année. À La Réunion, la population a jusqu'au 6 juin 2024, 23h59, pour s'y atteler

L'Iran dit n'avoir "pas eu le choix", Israël réclame des sanctions

L'Iran a affirmé dimanche à l'ONU n'avoir "pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense" en lançant des centaines de drones et de missiles vers Israël, qui a pour sa part réclamé "toutes les sanctions possibles" contre Téhéran.

Contrôles routiers : une opération de recherches des conduites addictives a été menée ce week-end



Les effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril 2024 permettant de relever 105 infractions. Du côté des gendarmes, 163 infractions ont été relevées sur les 16 opérations de contrôle organisées. Ce dimanche, la gendarmerie a annoncé qu'en étroite collaboration avec la Réserve opérationnelle et des policiers municipaux de Saint-Paul une opération de recherches des conduites addictives, sur le secteur de Saint-Gilles-Les-Bains a été menée. 39 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 4 conduites sous l'emprise de stupéfiants ont été constatées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et grisaille

Matante Rosina prévoit un temps mitigé ce lundi 15 avril 2024. Quelques averses éparses sont prévues, principalement sur les zones montagneuses. La journée jongle entre beau temps et grisaille.