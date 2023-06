Réforme, retraites, impôts, pique-nique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 8 juin 2023 : - Réforme des retraites : gouvernement 1 - démocratie 0 - Retraites: Braun-Pivet bloque l'examen des 64 ans, l'opposition vent debout - Impôts 2023 : dernier jour pour déclarer en ligne vos revenus 2022 - Mois des fiertés : un pique-nique arc-en-ciel à Saint-Paul - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du bleu le matin, du gris l'après-midi

Réforme des retraites : gouvernement 1 - démocratie 0

C'est ce jeudi 8 juin 2023 que se joue la dernière bataille pour l'abandon de la réforme des retraites, avec l'examen de la proposition de loi du groupe LIOT. Malheureusement, le match semble jouer d'avance, alors que l'on sait déjà que l'amendement concernant l'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne sera pas examiné par l'Assemblée nationale. La macronie aura donc gagné cette bataille, après avoir sorti à peu près toutes les armes institutionnelles à sa disposition. Dommage qu'elle ait au passage détruit le peu de confiance que les Français avaient encore envers les politiciens.

Retraites: Braun-Pivet bloque l'examen des 64 ans, l'opposition vent debout

Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation en nette baisse, la présidente de l'Assemblée a sifflé la fin du match parlementaire contre la réforme des retraites, en faisant barrage à l'examen d'une mesure d'abrogation des 64 ans, programmé jeudi dans l'hémicycle.



Impôts 2023 : dernier jour pour déclarer en ligne vos revenus 2022

Ce jeudi 8 juin 2023 marque la fin de la campagne de déclaration en ligne de vos revenus 2022. Le coup d’envoi de cette campagne a été donné le 6 avril dernier, avec l’expédition des formulaires papiers pour les Français n’ayant pas accès à Internet. Ces derniers avaient jusqu'au 22 mai pour envoyer leur déclaration de revenus. Attention, si vous ne déclarez pas vos revenus avant minuit, une majoration de 10 % de l’impôt dû est appliquée en l’absence de mise en demeure



Mois des fiertés : un pique-nique arc-en-ciel à Saint-Paul

Un pique-nique arc-en-ciel, le premier du nom, a lieu ce dimanche 11 juin 2023 à partir de 12h à la grotte des Premiers Français à Saint-Paul. Organisé par House of Pilon en collaboration avec l’association Un corps une personnalité, l''événement se tient dans le cadre du Mois des fiertés. Le pique-nique est ouvert à tous les publics afin de "passer un moment dans le respect et la bienveillance" indiquent les organisateurs



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du bleu le matin, du gris l'après-midi

Ce jeudi 8 juin 2023, Matante Rosina profite du beau temps de ce matin pour arracher les mauvaises herbes autour de ses bégonias. La pluie de la nuit dernière dans l'est facilite le désherbage. Dans l'après-midi, en regardant au fond de sa tasse de café, elle y voit des nuages qui s'installent dans les hauts et qui pourraient apporter quelques averses. Notre Matante attache ses cheveux en chignon à cause du vent. Ce sera certainement sa coiffure d'hiver.