Cinéma, Battle of the Year, insolite, croyances et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 juin 2023 : - Envers et contre les plateformes de streaming, le cinéma n'a pas dit son dernier mot - Battle of the Year : Les Affranchis s'imposent à la Friche - Moins 17 kg en mangeant des McDo, un casque Apple à 3.500 dollars, le bac pour la 27ème fois - "Antéchrist", "à mort": face aux menaces, une paroisse libérale refuse de "plier" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée avec quelques passages nuageux

Envers et contre les plateformes de streaming, le cinéma n'a pas dit son dernier mot

Salles obscures, ou alors en jogging sur son canapé ?... Entre les deux, le cœur des spectateurs balance. Depuis plusieurs années, les plateformes de streaming n'ont cessé de se multiplier : Netflix, Disney+, OCS, Prima Vidéo, Apple Tv… Une concurrence directe pour les salles de cinéma qui s'est répandue comme une traînée de poudre lors de la crise Covid et du confinement. Mais en 2023, alors que Netflix a stoppé les partages de connexion, que les plateformes se multiplient… faut-il déjà signer la mort du cinéma ?

Battle of the Year : Les Affranchis s'imposent à la Friche

Hier, samedi 10 juin 2023, le Battle Of The Year (BOTY), évènement hip-hop incontournable, a fait son grand retour à la Friche du Port. Malgré la pluie en début de soirée, le public était au rendez-vous, le spectacle aussi. Les meilleurs crews, B-Boys et B-Girls de La Réunion se sont affrontés sur la piste. Et cette année, Les Affranchis remportent la victoire. Pour les battles individuels, Killian Tréport et Karla ont su briller.



Moins 17 kg en mangeant des McDo, un casque Apple à 3.500 dollars, le bac pour la 27ème fois

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 juin au vendredi 9 juin le voici : Un professeur de science résidant aux États-Unis a réalisé une expérience pour le moins originale puisqu'il a décidé de manger tous les jours chez McDonald's pendant trois mois. Conséquence, il a perdu 17 kilos. Apple a présenté son premier casque de réalité "mixte" (virtuelle et augmentée), baptisé "Vision Pro". Des cheveux blancs, une fortune bien installée, et pourtant: parmi les millions de candidats chinois qui passent le gaokao, se trouve Liang Shi, millionnaire de 56 ans qui tente sa chance pour la 27e fois.



"Antéchrist", "à mort": face aux menaces, une paroisse libérale refuse de "plier"

"Plier, c'est envoyer un mauvais signal": à Strasbourg, une paroisse protestante libérale et inclusive refuse de céder face à "l'obscurantisme" et aux menaces de mort visant son pasteur après un spectacle mêlant musique sacrée et pole dance dans son église.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée avec quelques passages nuageux

Ce dimanche 11 juin 2023, Matante Rosina s'installe sur sa véranda et sirote son jus de bissap bien frais pour commencer sa journée. Elle observe quelques nuages dans le Nord-Est et voit quelques petites gouttes arroser ses bégonias. Les hauts du sud-ouest vont vivre se couvrir de nuages. En revanche, sur les côtes de l'île, le soleil est bien présent.