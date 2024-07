Candidats sans filtre, analyse, MeToo cinéma, Faya night et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 4 juillet 2024 : - Législatives : ces candidats (honteusement) sans filtre ni limite - Législatives : "les électeurs ne votent plus forcément pour des députés mais pour Marine le Pen" - MeToo cinéma: le cinéaste Benoît Jacquot mis en examen pour viol sur deux actrices - Saint-Denis : c'est la Faya Night à la Cité des Arts - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et aussi de la pluie pour ce jeudi

Législatives : ces candidats (honteusement) sans filtre ni limite

Dans l'Hexagone, médias de gauche, indépendants et petites rédactions s'affairent à débusquer les candidatures lunaires que l'extrême-droite soutient. Antisémitisme, homophobie, racisme, violences, ou tout simplement incompétences : si les enjeux n'étaient pas si importants, on en rirait presque. Nous vous proposons ce jeudi 4 juillet 2024 un rapide tour de France des candidatures d'un parti qui a, malgré son image lissée, toujours les mêmes idées.

Législatives : "les électeurs ne votent plus forcément pour des députés mais pour Marine le Pen"

Après des années de défaites aux élections locales, le Rassemblement national, ancien Front national, réalise sa première réelle percée à La Réunion. C'est la première fois que des candidats aux législatives passent le premier tour. Et ce, dans toutes les circonscriptions. Vote de sanction, nouvelle adhésion aux idées du parti, échec des partis traditionnels ? Christiane Rafidinarivo, politologue et chercheure associée au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPO), nous apporte un éclairage sur la question.

MeToo cinéma: le cinéaste Benoît Jacquot mis en examen pour viol sur deux actrices

L'étau judiciaire se resserre dans une enquête-phare du #MeToo français: le cinéaste Benoît Jacquot a été mis en examen mercredi pour viols sur les actrices Julia Roy en 2013 et Isild le Besco entre 1998 et 2000, et placé sous contrôle judiciaire.

Saint-Denis : c'est la Faya Night à la Cité des Arts

Ce vendredi 12 juillet 2024, la Cité des Arts de Saint-Denis accueillent l'événement musical Faya Night pour une deuxième édition. Smily, tête d'affiche nationale, se produira aux côtés de talents locaux tels que New Génération, Liljooe, DJ Chad, DJ M'Rick et DJ Bob. Du rap antillais jusqu'à l'afro-pop péi, avant de terminer par des DJ sets, il y en aura pour tous les styles musicaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et aussi de la pluie pour ce jeudi

Pour ce jeudi 4 juillet 2024, Matante Rosina voit du gris et même de la pluie du côté de l'est. Elle pense même que ce mauvais temps pourrait concerner le nord et le sud de l'île. Le soleil va rester dans l'ouest le matin. Dans l'après-midi, il décide de pointer ses rayons dans l'est et abandonne l'ouest qui se retrouve sous les nuages.