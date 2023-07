Sécurité routière, comité interministériel, surf, théâtre sous les arbres et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 19 juillet 2023 : - Suspension "automatique" du permis, homicides routiers… et poudre de perlimpinpin - La "fin du laisser-aller pour les Outre-mer"... il reste encore beaucoup à faire - Surf : le pôle espoir de La Réunion sur les vagues du Pays basque et des Landes - Kadadak au Port : le festival jeune public du Théâtre sous les arbres - La pa Météo France i di, sé zot i di - Couvert dans les hauts et des éclaircies sur les côtes

Suspension "automatique" du permis, homicides routiers… et poudre de perlimpinpin

Ce lundi 17 juillet 2023 - au cours d'une conférence de presse -, la Première ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont annoncé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité routière et la prise en charge des victimes. Parmi les mesures phares : la suspension "automatique" du permis en cas de conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Pourtant, cette mesure existe déjà. Alors vraies annonces ou poudre de perlimpinpin (encore une fois) ? Les usagers penchent (sans surprise) pour la seconde réponse.

La "fin du laisser-aller pour les Outre-mer"... il reste encore beaucoup à faire

Ce mardi 18 juillet 2023, le Comité interministériel des Outre-mer était réuni autour d'Élisabeth Borne et de plusieurs de ses ministres, dont notre ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. Lors de sa prise de parole, la ministre a annoncé un inventaire de près de 70 mesures diverses et variées portant sur l'octroi de mer, l'éducation, ou encore la mobilité. Des mesures qui signifient la "fin du laisser-aller", selon les mots de notre ministre délégué.



Surf : le pôle espoir de La Réunion sur les vagues du Pays basque et des Landes

Depuis le 6 juillet 2023, le Pôle espoir de surf de La Réunion s’est rendu dans l’Hexagone en compétition, dans le cadre des Circuits Open France espoir. Une occasion pour les jeunes surfeurs réunionnais de se confronter à l’élite de leur catégorie

Kadadak au Port : le festival jeune public du Théâtre sous les arbres

Les vacances scolaires se sont bien installées et pour occuper les marmailles durant cette période hivernale, le Théâtre sous les arbres du Port propose du mercredi 19 au dimanche 30 juillet 2023 le festival Kadadak. Au programme cinq spectacles, trois dans les quartiers et deux sur le site du Théâtre sous les arbres



La pa Météo France i di, sé zot i di - Couvert dans les hauts et des éclaircies sur les côtes

Ça fait longtemps que Matante Rosina n'a pas regardé dans sa boule de cristal. Alors ce mercredi 19 juillet 2023, elle prend son chiffon pour retirer un peu la poussière. Sa boule lui dévoile de belles éclaircies sur les côtes de l'île et un temps nuageux sur les hauteurs de l'île dans l'après-midi. Normalement, toujours d'après sa boule de cristal, il ne devrait pas pleuvoir, en revanche, elle voit du vent qui souffle en rafales.