Seconde main, Geekali, CCIR, volcan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 4 août 2023 : - La seconde main, un phénomène de consommation sans date de péremption - Saint-Denis : manga, cosplay et comics, la pop culture se met dans tous ses états à la Nordev - CCIR : vers une meilleure coopération économique avec Madagascar - Volcan : de faibles projections de lave toujours visibles - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade ce matin

La seconde main, un phénomène de consommation sans date de péremption

Passés de main en main et traversant des générations, les objets d’occasion génèrent désormais un véritable circuit économique. En plein essor, le marché de la seconde main répond aux enjeux actuels : réduction de notre empreinte carbone, recherche d'authenticité par les consommateurs et surtout maitrise du pouvoir d'achat. À La Réunion, ce phénomène - qui autrefois peinait à trouver sa clientèle -, s’installe peu à peu dans notre quotidien et change notre manière de consommer

Saint-Denis : manga, cosplay et comics, la pop culture se met dans tous ses états à la Nordev

Le festival dédié à la pop culture, le Geekali fait son retour à Saint-Denis. Du vendredi 4 au dimanche 6 août 2023, le parc des expositions (Nordev) revêtira les couleurs du Japon. Car cette cinquième édition sera placée sous le signe de la culture manga et de son pays originaire. Une culture de plus en plus appréciée à La Réunion. Au programme : conférences, expositions, ateliers créatifs, meetings d’experts et d’artistes renommés dans le monde de la science-fiction, du manga, des jeux vidéo, du cosplay et des comics.

CCIR : vers une meilleure coopération économique avec Madagascar

Une rencontre économique entre opérateurs malgaches et réunionnais s'est tenue ce jeudi 3 août 2023 au pôle de formation nord de la CCIR dans le cadre de la venue d'une délégation de Madagascar menée par le président du Sénat. L'objectif, améliorer la coopération entre les deux territoires.

Volcan : de faibles projections de lave toujours visibles

L’éruption débutée le 02 juillet 2023, aux alentours de 08h30 se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique reste très faible par rapport au début d’éruption et est relativement stable sur les dernières 24 heures. De faibles projections de lave et des coulées de lave actives ont pu être observée tôt dans la matinée ce jeudi suite à une amélioration des conditions climatiques

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade ce matin

Matante Rosina sort son parapluie ce vendredi 4 août 2023. En regardant sa boule de cristal, elle voit que la pluie est un peu partout sur l'île ce matin surtout du côté de Saint-Philippe. En revanche, vers les plages de l'ouest, les éclaircies persistent mais dans l'après-midi, le ciel se couvre dans les Hauts. Le vent se renforce et peuvent atteindre les 70 km/h en rafales. La mer quant à elle est toujours très agitée aujourd'hui.