Chikungunya, pluie, Bayrou, hôtellerie-restauration et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 janvier 2025 : - 20 ans après, La Réunion de nouveau frappée par le chikungunya - 80% de précipitations en moins en décembre : à La Réunion, la saison des pluies se fait attendre - Bayrou consent à revisiter la réforme des retraites, les socialistes n'excluent pas la censure - Hôtellerie-restauration : Saint-Denis en bonne voie pour (prochainement) accueillir une école de cuisine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Derniers jours de vacances ensoleillés mais une sécheresse inquiétante pour La Réunion (Photo www.imazpress.com)

C'était il y a 20 ans, en 2005, La Réunion était confrontée à une importante épidémie de chikungunya. Le virus provoquant la mort de 225 personnes. 20 ans après, ce 13 janvier 2025, face la dispersion des cas, le préfet de La Réunion a déclenché le niveau 3 du dispositif Orsec. Des années plus tard, l'utilisation d'un vaccin suscite l'espoir d'une épidémie davantage contrôlée.

À La Réunion, le temps est sec, beaucoup trop sec. Les gouttes de pluie se comptent sur les doigts de la main. Et pour cause, en décembre, le déficit pluviométrique est de près de 80% en moyenne sur l'île. Classant le dernier mois de l'année au 3ème rang des mois les plus secs depuis 53 ans. Une sécheresse qui se prolonge en ce mois de janvier. Autant dire que la saison des pluies se fait attendre...

François Bayrou s'est résolu mardi à revenir sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, en annonçant un "conclave" de renégociation de trois mois "sans aucun tabou" sur le départ à 64 ans, mais les socialistes lui demandent d'aller plus loin pour échapper à la censure.

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a tenu à rencontrer ce mardi 14 janvier 2025, Thierry Marx, chef étoilé et président de l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) en visite à La Réunion. Objet des discussions ? La création - dans un avenir proche - d’un nouveau centre de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, dans les locaux de la Nordev afin d'anticiper les besoins en main d’œuvre.