Pesticides, Mayotte, culture, lecture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 22 janvier 2025 : - La Réunion consomme (beaucoup) de pesticides mais cherche à se déshabituer - Loi d’urgence pour Mayotte: les députés refusent de faciliter les expropriations - Cité des Arts : par ici le programme 2025 - Nuits de la lecture : quatre soirées de manifestations autour du plaisir de lire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et quelques averses (Photo www.imazpress.com)

La Réunion consomme (beaucoup) de pesticides mais cherche à se déshabituer

La Réunion est le département ultramarin consommant le plus de pesticides, révèle l'ONG Générations dans une étude publiée début janvier 2025. Selon ces chiffres, en 2022, les agriculteurs locaux ont acheté 67,7 tonnes de pesticides dont plus de 20 tonnes de glyphosate. Ces données sont toutefois à prendre avec précaution. Depuis 2019, l'utilisation de produits phytosanitaires a commencé à diminuer. La baisse a atteint près de 22% en 2024. "Les agriculteurs cherchent des solutions adaptées aux contraintes locales" commente la la FDSEA, principal syndicat agricole dans l'île.

L'Assemblée nationale a supprimé mardi à la quasi-unanimité une disposition du projet de loi d'urgence pour reconstruire Mayotte qui, sous couvert de favoriser des chantiers d'aménagement ou de relogement, aurait facilité les expropriations dans l'île ravagée par le cyclone Chido.

Cité des Arts : par ici le programme 2025

C’est une programmation "foisonnante et plurielle" qu’a présenté l’équipe de la Cité des Arts, du Château Morange et du Banyan – Centre d’art contemporain, regroupés au sein de la Société publique locale (SPL) Territo’Arts. Avec près de 80 résidences de création et un programme de spectacles dense pour les 6 prochains mois, la Cité des Arts entend bien porter son nom.

Les 9ème Nuits de la lecture, organisées pour la quatrième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 23 au 26 janvier 2025 au cours de quatre soirées. Cette année, le public est invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème des patrimoines.

Ce mercredi 22 janvier 2025, Matante Rosina observe un soleil un peu voilé avec les nuages un peu plus présents aujourd'hui. Dans l'après-midi, les nuages sont plus nombreux et envahissent le ciel. Quelques averses sont possibles dans les hauts de l'ouest et du nord-ouest. Il est possible que la pluie se dirige vers le littoral de ces mêmes zones. Ailleurs le ciel reste bleu et le temps sec.