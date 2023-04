Vigilances, Aïd, rétro, océan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 22 avril 2023 : - La Réunion très souvent en vigilance fortes pluies et ce n'est pas pour rien - Aïd el Fitr : les musulmans célèbrent la fin du ramadan - CBD péi, Macron, Bouclier qualité prix, chaleur et BTP - Utiliser l'océan comme une éponge à CO2, un pari contre le réchauffement climatique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après le soleil, les nuages apparaissent

La Réunion très souvent en vigilance fortes pluies et ce n'est pas pour rien

Depuis le début de l'année et plus particulièrement depuis le début de la saison cyclonique, La Réunion a été placée plus d'une quarantaine de fois en vigilance fortes pluies et orages. Des vigilances à répétition mises en place puis levée dans différents secteurs de l'île, qui ont amené certains à se demander s'il ne fallait mettre une vigilance perpétuelle toute la saison. D'autres s'interloquaient lorsque dans leur commune (en alerte jaune), il ne pleuvait pas.

Aïd el Fitr : les musulmans célèbrent la fin du ramadan

Les Musulmans de La Réunion célèbrent l'Aïd el fitr ce samedi 22 avril 2023, marquant la fin du Ramadan. Cette fête arrive à la fin du mois de de jeûne que les fidèles ont observé, depuis le vendredi 24 mars, du lever au coucher du soleil. Aïd moubarak (bonne fête) à tous les Musulmans de La Réunion



CBD péi, Macron, Bouclier qualité prix, chaleur et BTP

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 :

• Lundi 17 avril – Ce n'est pas du zamal, c'est du chanvre CBD péi et c'est légal

• Mardi 18 avril – Macron a entendu "la colère" des Français, mais ne propose rien pour l'apaiser

• Mercredi 19 avril – Bouclier qualité prix : face au défi de l'inflation, les élus veulent une offre plus large

• Jeudi 20 avril – Face au réchauffement climatique, La Réunion suffoque (presque)

• Vendredi 21 avril – La sécurité et les conditions de travail ne sont pas toujours au rendez-vous sur certains chantiers



Utiliser l'océan comme une éponge à CO2, un pari contre le réchauffement climatique

Dans le port de Los Angeles, une étrange barge recouverte de tuyaux et de réservoirs abrite une idée qui promet de faire des vagues: se servir de l'océan comme d'une éponge à CO2, pour retirer ce gaz à effet de serre de l'atmosphère.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Après le soleil, les nuages apparaissent

Ce samedi 22 avril 2023, Matante Rosina se réveille doucement mais sûrement. Ce matin, le soleil a pointé le bout de son nez, mais les nuages ont vite décidé de venir jouer les trouble-fêtes. Notre Matante précise qu'on peut s'attendre à des averses dans l'après-midi, surtout du côté de Saint-Pierre et Saint-Denis. Alors, sortez vos parapluies et préparez-vous à sauter dans les flaques, ça risque d'être mouillé !