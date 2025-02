Tempête, agriculture, pape, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 24 février 2025 : - Une tempête pourrait se former mardi et dégrader les conditions - "Produire plus": la ministre de l'Agriculture donne sa vision de la souveraineté - Le pape François toujours dans un état "critique", annonce le Vatican - Plaine des Palmistes : un automobiliste alcoolisé tente de s'enfuir lors d'un contrôle, il est placé en garde à vue - La pa météo France i di, sé zot i di - Un ciel partagé entre nuages et éclaircies (Photo www.imazpress.com)

Une tempête pourrait se former mardi et dégrader les conditions

Une tempête tropicale pourrait se former à partir de ce mardi 25 février 2025, annonce Météo France. La probabilité pour cette formation est estimée à supérieure à 60%. S'il se formait le système serait baptisé Garance. "Ce système pourrait apporter une dégradation du temps à La Réunion et Maurice entre mercredi et vendredi" préviennent les météorologues

"Produire plus": la ministre de l'Agriculture donne sa vision de la souveraineté

"La France doit produire plus pour manger mieux", a affirmé dimanche la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, livrant sa vision de la souveraineté alimentaire, conçue comme un "réarmement" dans un monde secoué de conflits.

Le pape François toujours dans un état "critique", annonce le Vatican

Le pape François, hospitalisé pour une pneumonie à Rome, reste dans un état "critique" et continue de recevoir de l’oxygène à haut débit mais il n’a pas subi de nouvelle crise respiratoire depuis samedi soir, a annoncé dimanche soir le Vatican.

Plaine des Palmistes : un automobiliste alcoolisé tente de s'enfuir lors d'un contrôle, il est placé en garde à vue

Ce dimanche 23 février 2025, le motards de la gendarmerie de Saint-Benoît, ont intercepté un automobiliste alcoolisé. "Au moment d’accompagner les militaires pour la rédaction des documents, celui-ci reprend sa voiture et tente de se sauver" relate la gendarmerie ce dimanche. L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue

La pa météo France i di, sé zot i di - Un ciel partagé entre nuages et éclaircies

Ce lundi 24 février 2025, Matante Rosina regarde au fond de sa marmite à riz pour vous donner les prévisions météo pour la journée. Pour elle, la journée débute sous un ciel nuageux avec des éclaircies sur les côtes, surtout dans l'ouest. Il est possible qu'il y ait quelques averses en fin de journée dans les Hauts.