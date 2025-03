Filière équine, solidarité, rétro, Nauru et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 15 mars 2025 : - Privée d'aides : à la frontière entre l'élevage et le loisir, la filière équine est une oubliée de Garance - Garance : à bord de son camion, Jackson et ses bénévoles sillonnent l'île pour aider les sinistrés - Rétro - Salma, Garance, malfaçons, électricité et logement - Face à la montée des eaux, l’État de Nauru vend sa nationalité pour financer le déménagement de sa population - La pa météo France i di, sé zot i di - Ça souffle et ça chauffe (Photo www.imazpress.com)

Privée d'aides : à la frontière entre l'élevage et le loisir, la filière équine est une oubliée de Garance

Lors de son passage sur La Réunion le 28 février 2025, le cyclone a causé de nombreux dégâts à l'agriculture. Si des aides sont annoncées, une filière se sent particulièrement abandonnée : la filière équine dont les dégâts se chiffres à 2,7 millions de perte dont 1,6 millions pour l’est. À la frontière entre l'élevage, le tourisme et le loisir, les professionnels ne peuvent compter pour l'heure que sur la solidarité et l'appui de la Chambre d'agriculture.

Garance : à bord de son camion, Jackson et ses bénévoles sillonnent l'île pour aider les sinistrés

Depuis le passage du cyclone Garance sur La Réunion, on ne peut que constater que la solidarité de la population n'est pas une simple légende. Dans le sud, les bénévoles de l'association Kuizin'En Santé (KES) sillonnent chaque jour les routes de La Réunion pour venir en aide aux sinistrés. Depuis le début de leur mobilisation, c'est plus d'une tonne de denrées alimentaires qui ont été collectées

Face à la montée des eaux, l'Etat de Nauru vend sa nationalité pour financer le déménagement de sa population

Payer 105.000 dollars pour un passeport qui ouvre les frontières de dizaines de pays: l'île-Etat de Nauru monnaye sa nationalité pour financer le déménagement futur de sa population menacée par la montée des eaux, malgré les risques associés à ce système de "passeport doré".

La pa météo France i di, sé zot i di - Ça souffle et ça chauffe

Matante Rosina annonce du vent pour ce samedi 15 mars 2025. Il va souffler du côté des plages dans l'après-midi et se renforce dans la nuit pour souffler plus fort sur les Plaines. Il va faire très chaud aujourd'hui, Matante Rosina a décidé de rester chez elle à l'ombre de son pied de letchi. Le thermomètre peut atteindre les 35 degrès dans l'ouest et le sud-ouest de l'île.