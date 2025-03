Salma, Garance, malfaçons, électricité et logement

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 au vendredi 14 mars 2025 : • Lundi 10 mars - Meurtre de Salma : la piste du féminicide privilégiée après la mise en examen d'un suspect • Mardi 11 mars - Garance : face aux risques climatiques, il faut en terminer avec les "y'a qu'à, faut qu'on" • Mercredi 12 mars - Garance à La Réunion : des milliers de sinistrés victimes de malfaçons • Jeudi 13 mars - Garance : 13 jours après le passage du cyclone, les habitants dan fénoir se sentent oubliés • Vendredi 14 mars - Garance laisse de (nombreux) sinistrés sans solution de logement (Photo : sly/www.imazpress.com)

• Lundi 10 mars - Meurtre de Salma : la piste du féminicide privilégiée après la mise en examen d'un suspect

La piste du féminicide est désormais privilégiée suite à la mort de Salma B., dont le corps a été retrouvé sans vie le lundi 3 mars à Sainte-Clotilde. Un homme de 49 ans a été écroué ce dimanche, après avoir été mis en examen pour meurtre par conjoint, mais aussi modification d'une scène de crime.

• Mardi 11 mars - Garance : face aux risques climatiques, il faut en terminer avec les "y'a qu'à, faut qu'on"

Alors que La Réunion panse petit à petit ses plaies après le passage du cyclone Garance le 28 février 2025, le temps est venu de se demander quelle responsabilité porte les gouvernements successifs dans la catastrophe qui vient de s’abattre sur l’île. Entre bétonisation à outrance, constructions inadaptées aux conditions climatiques, et non-respect des zones inondables, la question du logement se retrouve – encore – au cœur des questionnements. Après 50 ans de beaux discours, il faut en terminer avec les "y'a qu'à, faut qu'on".

• Mercredi 12 mars - Garance à La Réunion : des milliers de sinistrés victimes de malfaçons

Vitres qui volent en éclats, infiltrations par les fenêtres et les plafonds, faux-plafonds qui s'écroulent, toits qui s'envolent… à La Réunion, le nombre de sinistrés du cyclone Garance se comptent par milliers. Selon les assureurs, 90 % des sinistres sont dus à des infiltrations d'eau. Bâtiments inadaptés aux conditions climatiques, constructions à bas coût et malfaçons sont les causes principales de ces dégâts. Etat des lieux...

• Jeudi 13 mars - Garance : 13 jours après le passage du cyclone, les habitants dan fénoir se sentent oubliés

Cela va bientôt faire deux semaines que le cyclone Garance a balayé La Réunion, emportant avec elle l'accès à l'électricité de nombreuses personnes. Si la très grande majorité des habitants ont pu être raccordés à l'électricité, environ 2% de la population vit toujours dans le noir. Dans certains quartiers, l'attente commence à se faire très longue.

• Vendredi 14 mars - Garance laisse de (nombreux) sinistrés sans solution de logement

Depuis le passage de Garance sur La Réunion le 28 février 2025, plusieurs familles se retrouvent sans murs ou à ciel ouvert. Qu'ils vivent dans du social ou du privé, tous vivent la même chose… ils n'ont plus ou presque rien. Si certains d'entre eux ont pu retrouver un toit pour se loger – dans un autre appartement ou chez des proches – nombreux sont ceux qui doivent vivre sous les bâches, dans l'attente désespérée d'être un jour peut-être relogés.