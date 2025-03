Rentrée des classes, aide psychologique, route du littoral, retraite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 17 mars 2025 : - Rentrée scolaire : après le passage de Garance, tous les élèves (ou presque) reprennent les cours - Garance : plusieurs dispositifs d'accompagnement psychologique mis en place - Route du Littoral : prévision de basculement de la circulation sur les voies de la chaussée côté mer - Retraites: en plein "conclave" des partenaires sociaux, Bayrou ferme la porte aux 62 ans - La pa météo France i di, sé zot i di - Un temps toujours perturbé (Photo www.imazpress.com)

Rentrée scolaire : après le passage de Garance, tous les élèves (ou presque) reprennent les cours

Après deux semaines de vacances et même plus pour cause de cyclone Garance, les milliers d'écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion reprennent le chemin de l'école ce lundi 17 mars 2025. Dans l'est de l'île et plus particulièrement à Saint-Benoît, la rentrée se fera en mode dégradé ou alors… pas du tout. Neuf écoles de Saint-Benoît et un collège de cette commune n'ouvriront pas.

Garance : plusieurs dispositifs d'accompagnement psychologique mis en place

Presque 15 jours après Garance, les sinistrés se relèvent petit à petit du passage de ce violent cyclone sur La Réunion. Un événement qui a laissé des traces bien au-delà des dégâts matériels. Pour beaucoup de personnes, cette épreuve psychologique a été marquée par la peur, le stress et l'angoisse de la perte. Face à cette détresse, plusieurs institutions ont mis en place des dispositifs d'écoute et d'accompagnement.

Route du Littoral : prévision de basculement de la circulation sur les voies de la chaussée côté mer

Sur la RN1 route du Littoral, suite aux dernières précipitations, la circulation va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession.

Retraites: en plein "conclave" des partenaires sociaux, Bayrou ferme la porte aux 62 ans

François Bayrou a clairement fermé la porte dimanche à un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, mettant en péril l'avenir du "conclave" sur la réforme de 2023 même si son ministre de l’Économie a tenté de rassurer des partenaires sociaux inquiets.

La pa météo France i di, sé zot i di - Un temps toujours perturbé

Matante Rosina regarde au fonde de sa tasse de café et se rend compte que le temps est toujours perturbé ce lundi 17 mars 2025. Le vent est toujours présent mais s'est affaibli dans le nord. Quelques averses pourraient se produire dans le sud et le sud-est tandis que le soleil est de retour dans l'ouest. La mer commence à s'agiter. Matante Rosina vous demande de rester prudent. Bonne semaine à tous.