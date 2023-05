Bac, Conseil constitutionnel, Macron, gramounes météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 4 mai 2023 : - Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances - Le Conseil constitutionnel rejette le référendum : une décision décevante mais pas surprenante - Macron et Borne chargent Mélenchon, accusé de faire la "courte échelle" au RN - Saint-Denis : réunion d'information sur l'autonomie numérique des gramounes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et petites averses au programme

Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances

Épreuves de spécialités passées et résultats connus, contrôle continu… Les lycéens de terminale générale ont déjà obtenu 80% de leur note finale au baccalauréat. Il ne reste donc que l'épreuve de philosophie et le grand oral. Pourtant, et alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée, les salles de classe commencent à se vider de leurs élèves.

Le Conseil constitutionnel rejette le référendum : une décision décevante mais pas surprenante

Sans grande surprise, le Conseil constitutionnel a rejeté ce mercredi 3 mai 2023 la deuxième demande de référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites. Malgré la mobilisation continue des organisations syndicales et d'une partie de la population, les Sages ont refusé, une nouvelle fois, de donner la possibilité aux Français.es de s'exprimer sur ce texte profondément controversé. Une décision qui n'a malheureusement rien de surprenant, quand on jette un œil à qui compose le Conseil constitutionnel.



Macron et Borne chargent Mélenchon, accusé de faire la "courte échelle" au RN

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont à leur tour attaqué mercredi Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, qui font "la courte échelle" au Rassemblement national selon le chef de l’État et "continuent de mettre en cause les forces de l'ordre" après le 1er-Mai pour la Première ministre.



Saint-Denis : réunion d'information sur l'autonomie numérique des gramounes

D’après une étude de l’Insee, 64% des plus de 60 ans ne se connectent jamais à Internet, situation qui les isole, surtout lorsque de plus en plus de démarches se retrouvent dématérialisées (impôts, SAV en ligne, factures, démarches administratives...). Le GIE Vieillissement Actif organise donc, avec ses partenaires, une réunion d'information sur un parcours d'initiation au numérique (pour les 60 ans et plus) vendredi 5 mai 2023 à La Montagne à 9h.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et petites averses au programme

Ce jeudi 4 mai 2023, Matante Rosina vous annonce une météo changeante. Elle pense que ce matin, la pluie s'invite dans l'est jusque dans le sud de l'île. Ailleurs, c'est un ciel ensoleillé qui s'annonce. Dans l'après-midi, certainement du changement à prévoir avec quelques averses sur le littoral nord-ouest mais toujours du soleil ailleurs.