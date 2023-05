Handball, tricot, football, insolite, paresseux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 7 mai 2023 : - Hand : la Cressonnière garde son titre, place aux filles ce dimanche - Le tricot (re)devient à la mode - Ligue 1 : Lens remporte le choc face à l'OM (2-1) et passe 2e du championnat derrière le PSG - Il mange une œuvre d'art, un chat de 18 kilos, une lettre égarée retrouvée... 80 ans après - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie prévue

Hand : la Cressonnière garde son titre, place aux filles ce dimanche

Ce samedi 6 mai 2023 s’est déroulée la finale de la poule des as masculine au stade Cotur du Port. La Cressonnière qui a survolé la saison, a logiquement gardé son titre de championne de La Réunion grâce à une maitrise parfaite des débats du début à la fin du match sur un score de 36 à 31 face à Saint-Pierre HBC. Place ce dimanche 7 mai à la finale féminine qui opposera les éternelles rivales, la Tamponnaise et le HBF Saint-Denis.

Le tricot (re)devient à la mode

Dé à coudre et aiguilles à tricoter, souvent associés aux personnes âgées, deviennent les nouveaux compagnons des jeunes générations. Surprenant mais vrai, depuis le confinement le fait main est revenu sur le devant de la scène, la machine à coudre a été la vedette de cette période et le tricot est de nouveau à la mode. Marie Christa Fulmar a décidé d'en faire son métier en 2019 en proposant des robes, pulls ou encore étoles tricotés à la main en direct de La Réunion.

Ligue 1 : Lens remporte le choc face à l'OM (2-1) et passe 2e du championnat derrière le PSG

Irrésistible, le Racing Club de Lens a remporté le sommet de la fin de saison contre Marseille (2-1) et pris la deuxième place de Ligue 1 à l'OM, loin devant Lille et Rennes, tous deux battus samedi et freinés dans la course à l'Europe.



Il mange une œuvre d'art, un chat de 18 kilos, une lettre égarée retrouvée... 80 ans après

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er mai au vendredi 5 mai le voici : Un étudiant sud-coréen a mangé une œuvre d'art à 120.000 dollars. L'œuvre, intitulée Comedian, est une banane scotchée à un mur par l'artiste italien Maurizio Cattelan, dans le cadre d'une exposition au Leeum Museum of Art de Séoul. Patches le chat est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Sa particularité, ce félin est atteint d’obésité extrême et pèse 18 kg. Un jeune soldat français, prisonnier des Allemands, avait écrit une lettre en 1943. 80 ans plus tard, elle a été remise à sa famille. Et ce, grâce aux réseaux sociaux.



Les paresseux du Costa Rica porteurs de l'antibiotique du futur

Un chercheur pense pouvoir découvrir au Costa Rica de nouveaux antibiotiques en étudiant les bactéries présentes dans le pelage des paresseux, après avoir remarqué que ces animaux tropicaux ne tombent jamais malades.



La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie prévue

Pour ce dimanche 7 mai 2023, Matante Rosina devait aller au marché mais vu la pluie dans l'est, elle ne va pas sortir. Dans l'ouest, elle pense que le temps reste ensoleillé le matin mais elle voit quand même de gros nuages se diriger de ce côté dans l'après-midi. Ceux-ci amèneront certainement de bonnes pluies sur la côte balnéaire.