Chiens errants, Ann O’Aro, 8 mai, puces électroniques et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 8 mai 2023 : - Attaques de chiens à répétition : les coupables sont (souvent) les propriétaires négligeants - Musique : le cri du corps d’Ann O’Aro - Macron sur les Champs-Elysées et à Lyon pour un hommage à Jean Moulin sous haute sécurité - La guerre des puces au coeur de l'intelligence artificielle - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jour férié lumineux

Attaques de chiens à répétition : les coupables sont (souvent) les propriétaires négligeants

Chiens errants, chiens divagants, meutes, attaque de troupeau. Ce fléau n'est malheureusement que trop bien connu à La Réunion. Depuis des années associations et collectivités alertent l'État sur la situation. Pourtant… rien ne semble avoir changé. Face à cette problématique, l'ensemble de La Réunion est concerné et surtout devrait se sentir concerné puisque dans la majorité des cas, les animaux qui errent ont (ou ont eu) un propriétaire négligeant.

Musique : le cri du corps d’Ann O’Aro

Avis aux maloyèrs ! Le phénomène Ann O’Aro débarque sur l’une des scènes du prochain Sakifo, et ce dès le premier soir. Si les fans savent déjà de quoi il retourne, pour les autres ce sera l’occasion de découvrir l’œuvre du cœur, de l'esprit et du corps d’une étoile montante locale.



Macron sur les Champs-Elysées et à Lyon pour un hommage à Jean Moulin sous haute sécurité

Emmanuel Macron rend hommage à Jean Moulin et à la Résistance, lundi à Lyon, après la traditionnelle cérémonie de la Victoire à l'Arc de Triomphe, des commémorations sous haute sécurité face aux nouvelles manifestations attendues contre le chef de l'Etat.



La guerre des puces au coeur de l'intelligence artificielle

Derrière le phénomène ChatGPT, se cachent des dizaines de milliers de puces électroniques chères et sophistiquées, devenues un enjeu majeur pour les géants des technologies engagés dans la course à l'intelligence artificielle (IA), de la Silicon Valley à Taïwan.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jour férié lumineux

Ce lundi 8 mai 2023, Matante Rosina profite de ce jour férié pour aller se balader à la cascade Jacqueline. D'après elle, le temps est ensoleillé avec quelques nuages dans les hauts. Les températures sont chaudes avec un léger vent de l'Est. Elle ne prévoit pas de pluie pour la journée.