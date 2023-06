100% de réussite pour la promotion 2023 de l’Ecole supérieure d’art

L’Ecole supérieure d’art de La Réunion, seule école d’enseignement supérieur en art de la zone Océan indien ayant la capacité à délivrer des diplômes nationaux, annonce que tou ses étudiant(e)s ont été reçu(e)s aux examens du Diplôme National d’Art (DNA) et du Diplôme National d’Expression Plastique (DNSEP) de juin 2023. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ESA)

12 étudiant(e)s ont présenté leurs travaux au jury du DNA (bac+3) et ont obtenu leur Licence, dont 6 avec mention et 4 avec félicitations du jury. Le jury de DNA présidé par Mme Bérénice Saliou, Directrice de Documents d’artistes Réunion et Commissaire d’exposition, a réuni M. Didier-Charles Galibert dit Skal, Artiste plasticien et M. Thierry Fontaine, Professeur d’enseignement artistique à l’ESA Réunion et co-coordonnateur des 3ème année. Le jury a souligné la qualité des réalisations dont le niveau est comparable aux autres écoles d’art en France.



14 étudiant(e)s ont présenté leurs travaux au jury du DNSEP (bac+5) et ont obtenu leur Master, dont 4 avec mention et 3 avec les félicitations du jury. Le jury de DNSEP présidé par Mme Nanta Novello Paglianti, Auteure et Maître de conférences, a réuni Mme Clotilde Provansal, Artiste plasticienne, M. Didier-Charles Galibert dit Skal, Artiste plasticien, M. Audry Liseron-Monfils, Directeur de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux et M. Cédric Mong-Hy, Professeur d’enseignement artistique à l’ESA Réunion, et coordonnateur des 5ème année. Ce jury a souligné la qualité des réalisations théoriques (mémoires) et plastiques des candidat(e)s.



La cérémonie de remise de diplômes a permis aux personnes publiques ayant créé l’Ecole - la Mairie du Port, le Département, la Région et l’Etat - d’adresser leurs félicitations aux diplômé(e)s pour leur investissement et pour la qualité de leur travail. Mme Annick Le Toullec, 1ère adjointe au Maire du Port et Mme Béatrice Sigismeau, Vice-Présidente du Département ont remis leur attestation de réussite aux lauréat(e)s du DNA, tandis que Mme Laëtitia Lebreton, Conseillère régionale et Mme Marie-Jo Lo-Thong, Directrice des affaires culturelles ont remis leur attestation de réussite aux lauréat(e)s du DNSEP.



M. Thierry Gangate, Président de l’ESA Réunion a remercié les équipes enseignantes, administratives et techniques, et notamment les coordonnateurs d’année, pour leur accompagnement des étudiant(e)s pendant toute l’année et plus particulièrement en cette période de diplômes.



Souhaitons aux diplômé(e)s beaucoup de succès dans leur vie professionnelle sur les scènes artistiques d’ici et d’ailleurs !