Un trafic de stupéfiants et de contrefaçons démantelé entre l'Hexagone et La Réunion

Le 9 décembre 2025, à la suite d’un renseignement ciblé, les enquêteurs ont engagé une enquête approfondie qui a permis de mettre fin à un important trafic de stupéfiants et de produits de contrefaçon entre l'Hexagone et La Réunion. Menée entre les différents services, cette enquête a permis de remonter une filière organisée jusqu’en Seine-Saint-Denis. Les investigations ont conduit à l’interpellation des deux principaux suspects sur le territoire réunionnais. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Lors des opérations, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de nombreux produits illicites, parmi lesquels 888 grammes d’ecstasy, 1 455 euros en numéraire, ainsi que plusieurs paires de baskets et des objets de luxe contrefaits, témoignant de l’ampleur du trafic.



Les auteurs devront désormais répondre de leurs actes devant la Justice.