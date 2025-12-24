Les principaux disparus en France en 2025

De Jean-Marie Le Pen à Claudia Cardinale en passant par Jean-Louis Debré, Thierry Ardisson, Bertrand Blier et Nicole Croisille, voici quelques-unes des personnalités disparues en France en 2025.
JANVIER
- 4: Claude ALLEGRE, 87 ans, géochimiste, ancien ministre de l'Education nationale
- 7: Jean-Marie LE PEN, 96 ans, figure de l'extrême droite, fondateur du Front national (FN) et finaliste de l'élection présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac
- 20: Bertrand BLIER, 85 ans, cinéaste, auteur de films cultes et provocants comme "Les Valseuses"
- 21: Valérie ANDRE, 102 ans, médecin militaire, parachutiste, pilote d'hélicoptère et première Française générale
- 22: Jean-François KAHN, 86 ans, journaliste, fondateur de L'Evènement du Jeudi et de Marianne
- 28: Catherine LABORDE, 73 ans, ancienne présentatrice météo, figure populaire de TF1
FEVRIER
MARS
- 2: Herbert LEONARD, 80 ans, chanteur au succès immense dans les années 1980
- 4: Jean-Louis DEBRE, 80 ans, ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, fidèle de Jacques Chirac
- 16: Emilie DEQUENNE, 43 ans, actrice belge installée en France, révélée à 18 ans pour son premier rôle dans "Rosetta"
- 31: Yves BOISSET, 86 ans, cinéaste connu pour ses films engagés
AVRIL
- 21: Odile de VASSELOT, 103 ans, ancienne résistante
- 30: Isidore PARTOUCHE, 94 ans, fondateur du groupe de casinos Partouche et roi des machines à sou
MAI
- 17: WERENOI, 31 ans, rappeur, numéro un des ventes d'albums en France en 2023 et 2024
- 23: Sebastião SALGADO, 81 ans, photographe franco-brésilien connu pour ses photos en noir et blanc
- 24: Marcel OPHULS, 97 ans, documentariste, auteur du film "Le Chagrin et la pitié" sur la France de Vichy
- 27: Jean TIBERI, 90 ans, ancien maire RPR de Paris, éclaboussé par les affaires
- 30: Etienne-Emile BAULIEU, 98 ans, médecin et chercheur, inventeur de la pilule abortive
JUIN
- 2: Pierre NORA, 93 ans, historien, éditeur et académicien
- 4: Nicole CROISILLE, 88 ans, chanteuse, danseuse et comédienne, interprète du succès planétaire "dabadabada" dans "Un homme et une femme"
- 4: Philippe LABRO, 88 ans, journaliste, patron de radio, auteur de romans à succès, cinéaste mais aussi parolier de chansons
- 17: Bernard LACOMBE, 72 ans, footballeur, figure de l'Olympique lyonnais
JUILLET
- 14: Thierry ARDISSON, 76 ans, publicitaire, animateur et producteur, figure impertinente de la télévision
- 14: Jean-Pierre AZEMA, 87 ans, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale
- 16: Loïk LE FLOCH-PRIGENT, 81 ans, grand capitaine d'industrie, emprisonné quelques années dans "l'affaire Elf"
- 18: André VINGT-TROIS, 82 ans, cardinal, ancien archevêque de Paris
SEPTEMBRE
- 23: Ziad TAKIEDDINE, 75 ans, homme d'affaires franco-libanais et l'un des grands protagonistes des affaires politico-financières françaises
- 23: Claudia CARDINALE, 87 ans, actrice italienne naturalisée française, icône du cinéma italien et muse des plus grands réalisateurs
OCTOBRE
NOVEMBRE
- 4 : Claude BEBEAR, 90 ans, figure du capitalisme français et fondateur de l'assureur Axa
- 6 : Louis SCHWEITZER, 83 ans, patron du constructeur automobile Renault pendant 13 ans et ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon
- 16 : Xavier EMMANUELLI, 87 ans, confondateur de Médecins sans frontières et fondateur du Samu social
- 22 : Robert BIRENBAUM, 99 ans, résistant, frère d'armes de Missak Manouchian
DECEMBRE
- 16 : EDIKA, 84 ans, dessinateur de bande dessinée et pilier de "Fluide Glacial"
