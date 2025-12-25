Saint-Paul : les vacances des marmailles animés par les accueils de loisirs

Pour les vacances, la ville de Saint-Paul propose aux enfants de 3 à 12 ans diverses activités au sein des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à découvrir du lundi au vendredi de 8h à 16h. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Paul.

Encadrés par des professionnels, les marmays pourront s'épanouir à travers des ateliers artistiques, sportifs et culturels.

Période d'accueil : du 05 au 20 janvier 2026

Structures réparties sur l'ensemble des bassins de vie : La Plaine-Bois-de-Nèfles, La Saline, Saint-Gilles les hauts, Saint-Gilles les bains, Plateau Caillou, Saint-Paul ville, Étang, Savannah, Guillaume, Bois Rouge

Navettes disponibles pour les quartiers éloignés.