Saint-Paul : lancement de l'opération "100 km de littoral propre à La Réunion"

Ce jeudi 28 mars 2024, pour l’année de ses 20 ans, l’Observatoire marin de La Réunion (OMAR) lance la grande opération participative "100 km de littoral propre à La Réunion". Près de 90 services civiques vont nettoyer plusieurs centaines de mètres de plage et de lagon à l’Hermitage-les-Bains, en associant une opération avec le CEDTM (Centre d'étude et de découverte des tortues marines) sur la restauration de plage pour les tortues marines (photo rb/www.imazpress.com)

Avec l’aide du Département de La Réunion, le projet BIC financé et intitulé "de la pollution marine par les microplastiques à la valorisation de déchets forestiers en un jeu pédagogique" démarre avec cette première grosse action sur tout le littoral de notre île.

En collaboration avec le réseau GRANDDIR (Groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement durable de l'Ile de La Réunionet), et ses partenaires, le projet est ouvert à tous. Un des objectifs est de mener des opérations pour nettoyer les déchets présents au total sur 100 km de littoral de notre île (sur les 220 km linéaires de côte actuels), de trier les déchets (recyclables ou non), de les peser et de les compter pour chaque action.



Ainsi, une cartographie sera faite et servira de base de données en libre accès (établissements scolaires, grand public, communes, EPCI) pour participer à la préservation actuelle et future de notre environnement, des espèces marines telles que les tortues par exemple, lutter contre les pollutions et améliorer la qualité touristique de nos côtes ces prochaines années.

Afin de mieux encadrer et coordonner les opérations "nettoyage" à venir, chaque structure inscrite pour le projet peut choisir son secteur à nettoyer (sans empiéter sur un secteur déjà nettoyé) et sa date de nettoyage en fonction de ses disponibilités. Une aide technique et matérielle pourra être apportée (logistique, contacts des EPCI, sacs réutilisables, pesons, fiches de données, GPS, gants, …).

- Plusieurs centaines de mètres de plage et de lagon nettoyés -

Ce jeudi 28 mars 2024, c’est la structure "Unis Cité" qui s’intègre dans ce projet, avec une action menée sur terre et dans le récif de l’Hermitage-les-Bains.



Avec l’aide du matériel de collecte du TO (Territoire de l’Ouest), de Prop Réunion, de GRANDDIR (Groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement durable de l'Ile de La Réunione), de l’OMAR (Observatoire marin de La Réunion), ce ne sont pas moins de 90 services civiques qui vont nettoyer plusieurs centaines de mètres de plage et de lagon, en associant une opération avec le CEDTM sur la restauration de plage pour les tortues marines.



L’après-midi sera ensuite un moment d’échanges avec d’autres partenaires autour de la préservation de la nature.

D’autres acteurs et opérations sont déjà prévues dans ce projet collectif, avec notamment des écoles et même le centre pénitentiaire du Sud (SPIP de Saint-Pierre) où ce sont des personnes ayant des TIG (Travaux d’intérêts généraux) qui seront formées pour réaliser ce genre d’opérations et qui découvriront ensuite les différents métiers dans le domaine de l’environnement.



Tous ensemble pour relever ce défi ! L’ambition future est déjà annoncée de viser le nettoyage de tout le tour de l’île, de s’attaquer aux ravines depuis leur source jusqu’à leur embouchure, sans négliger aussi les 49 quartiers prioritaires de l’île.

Pour y participer et s’intégrer dans ce projet, vous pouvez vous inscrire en envoyant un email à michael.rard@orange.fr. Pour de plus amples renseignements, contactez-nous par téléphone au 06-92-24-92-28.



Des informations complémentaires seront bientôt mises en ligne sur notre site