14 juillet : le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine défilera sur les Champs Élysées

Le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine basé à Pierrefonds a été choisi pour représenter les Outre-mer à l'occasion du défilé du 14 juillet sur les Champs Élysées. Une désignation qui n'était pas arrivée depuis 2011. Des répétitions sont en cours à La Réunion en attendant le jour j. Nous publions le communiqué du 2 e RPIMa ci-dessous.

Le 2 e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (2 e RPIMa) a été choisi cette année pour représenter les Outre-mer lors du défilé du 14 juillet à Paris, sur les Champs Élysées (troupes à pied). Cette désignation est vécue comme un honneur pour les "paracolos" qui n’avaient plus foulé les pavés parisiens depuis 2011, et constitue une grande fierté pour le régiment des troupes de marine qui représentera les autres régiments basés hors de l’Hexagone.

46 personnels, tous volontaires et choisis, appartenant aux 1 re compagnie, 2 e compagnie de réserve, compagnie de commandement et de logistique et compagnie de maintenance, s’envoleront début juillet pour participer aux répétitions à Satory et sur les Champs aux côtés de l’ensemble des défilants afin d’être prêts le jour J. Le colonel Fabien Striffling, chef de corps du 2 e RPIMa, sera à la tête du détachement devant la garde au drapeau, un commandant d’unité, un rang de deux chefs de section et un carré de 36 sous-officiers et militaires du rang.

Les Réunionnais pourront suivre en direct le déroulé du défilé national et les reportages réalisés en amont sur le 2 e RPIMa (qui, rappelons-le, fête cette année ses 50 ans de présence à La Réunion), grâce aux retransmissions des chaînes de télévision. Ils auront également l’occasion d’applaudir un détachement défilant à La Réunion le 13 juillet à Saint-Pierre et le 14 juillet à Saint-Denis.



Rappelons que le 2 e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.