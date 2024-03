15 personnes interpellées suite à une enquête sur la vente de stupéfiants en ligne

Les 26 et 27 mars 2024, les gendarmes de La Réunion ont interpellé et placé en garde à vue 15 suspects dans le cadre d'une large enquête sur la vente de stupéfiants et à leur promotion via les plateformes numériques et réseaux sociaux. Les perquisitions ont permis la saisie de 7200 euros, 18 téléphones, 1 ordinateur, 2 chambres de culture, 2 balances de précision, de petites quantités de cocaïne, résine de cannabis et zamal. 14 personnes ont pour l'heure fait l’objet de poursuites judiciaires. La majorité d’entre eux a été présentée aux procureurs, "avec des réponses pénales immédiates (peines d’emprisonnement avec ou sans sursis)" précisent les deux parquets. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le commandement de la Gendarmerie de La Réunion a conduit une vaste opération cyber de lutte contre les trafics de stupéfiants sur Internet.

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre les nouvelles formes de trafic de stupéfiants, une opération judiciaire d’envergure a été déclenchée en début de semaine par la Gendarmerie Nationale sur l’île de La Réunion, sous la direction conjointe des parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre, en vue de mettre un terme à la vente de produits stupéfiants et à leur promotion via les plateformes numériques et réseaux sociaux.

Sous l’effet cumulé de l’usage des réseaux sociaux et de la pression exercée en matière de répression à l'encontre des trafiquants et des consommateurs impliqués dans le deal de rue, le marché de la drogue tend à se déplacer sur Internet, phénomène de plus en plus répandu également à La Réunion.

L’enquête

En octobre 2023, les gendarmes initient sous la direction du parquet de Saint-Denis une enquête cyber en s’appuyant sur les compétences des spécialistes en nouvelles technologies de la Section de recherches de La Réunion (SR) et de l’antenne du centre de lutte contre les criminalités numériques (AC3N), créée en 2024.

Après avoir détecté par le biais de cyber-patrouilles plusieurs groupes spécialisés dans la vente de produits stupéfiants en ligne sur Facebook, des centaines d’offres de vente portant sur tous les produits stupéfiants (zamal, résine de cannabis, cocaïne, ecstasy, MDMA) sont mises en évidence. Les cyber-enquêteurs sont parvenus à identifier formellement 15 individus domiciliés sur l’île.

En janvier 2024, la décision est prise de conduire une opération judiciaire coordonnée sur l'ensemble du territoire et d’interpeller de manière simultanée l'ensemble des objectifs désignés, sous l’autorité des deux parquets compétents territorialement qui ont désigné chacun un magistrat référent pour préparer et diriger les opérations judiciaires.



- 15 interpellations et 14 groupes en ligne neutralisés -

Les 26 & 27 mars 2024, les gendarmes de La Réunion (PSIG, EGM, AGIGN, équipes cynophiles) ont interpellé et placé en garde à vue les 15 suspects (9 sur le ressort de Saint-Denis et 6 sur le ressort de Saint-Pierre), aux fins de faire cesser les infractions et neutraliser les groupes de vente en ligne.

Au total, plus de 100 gendarmes ont été mobilisés dont une quarantaine d’enquêteurs pour les investigations et les gardes à vue et une dizaine de spécialistes en nouvelles technologies. L’opération a également bénéficié du concours du groupement de gendarmerie départemental du Gard (30) pour l’interpellation et la garde à vue d’un suspect dans l’hexagone.

Les perquisitions ont permis la saisie de 7200 euros en numéraire, 18 téléphones, 1 ordinateur, 2 chambres de culture, 2 balances de précision, de petites quantités de cocaïne, résine de cannabis et zamal.

Cette opération a permis, via l’AC3N 974 et la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et Orientation des Signalements (PHAROS), de déclencher une procédure de fermeture de 14 groupes de vente en ligne totalisant plus de 20 300 membres, donc clients : 13 sur Facebook dont trois sont hébergés à l’étranger (Cameroun) et 1 sur TELEGRAM

- Des réponses judiciaires significatives -

La phase opérationnelle s’est clôturée ce jour par la phase de réponse judiciaire proprement dite.

À l’exception d’un individu pour lequel des investigations complémentaires sont en cours, 14 personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires. La majorité d’entre eux a été présentée aux procureurs de la République de Saint Denis et de Saint Pierre à l’issue de leurs gardes à vue, avec des réponses pénales immédiates (peines d’emprisonnement avec ou sans sursis).

Les infractions retenues sont les suivantes :

- Transport non autorisé de stupéfiants

- Détention non autorisée de stupéfiants

- Offre ou cession non autorisée de stupéfiants

- Acquisition non autorisé de stupéfiants

- Provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiant

Les peines encourues sont les suivantes : emprisonnement délictuel maximum 10 ans, amende d’un montant maximum de 7 500 000 €