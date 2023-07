16 jeunes Réunionnais se préparent pour voyage solidaire à Madagascar

Après un premier regroupement jeudi 29 juin, les 10 filles et 6 garçons âgés de 15 à 17 ans représentant l’est, le nord et l’ouest de La Réunion ont été à nouveau regroupés avec les parents et les encadrants pour se préparer au départ vers l’Ile Sainte-Marie Madagascar. Ils étaient accompagnés d'un groupe de huit filles d'Anjouan (Comores). Nous relayons le communiqué.

Un menu exceptionnel attend ces jeunes des quartiers défavorisés avec un tournoi Cup jeunes esprit Beach Océan indien.UP intégré au programme du Festival des Baleines.

Nos deux équipes des quartiers représentant 974 Action et une équipe représentant Apprentis d’Auteuil rencontreront sur place les équipes d’Anjouan, du Village Akamasoa du Père Pédro, une équipe de la région Betsiboka, une équipe de la région Atsinanana plus les équipes représentant les 17 fokontany de l'Ile Sainte-Marie.

Ce voyage ne se veut pas que sportif mais également à esprit solidaire. Une journée d’inclusion avec le monde du handicap plongera ces jeunes dans la réalité sociale de l’Ile.

Le groupe de huit jeunes du Lycée Apprentis d’Auteuil se déplace eux pour un chantier solidaire avec la réfection des toilettes du lycée de Bois Madame.

Ce tournoi placé au cœur de la commune urbaine d’Ambodifotatra et du carnaval du Festival en bordure du petit port du Barachois sera l’occasion de valoriser le travail des animateurs Esprit Beach de Sainte Marie investis depuis deux ans sur le développement du beach rugby sur l’ile.

De même, le groupe de huit filles d’Anjouan des Comores vient finaliser la première étape du projet Esprit Beach lancé sur place.

Ce projet de développement de cette discipline dans l’Océan Indien basée sur l’accessibilité et porté par l’association 974 Action, est soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, le Département de La Réunion et le Territoire de la Cote Ouest.

La délégation au départ le 15 juillet est étoffée par l’équipe adultes Run Touch de Saint-Paul spécialisée au beach rugby qui rencontrera des équipes locales.