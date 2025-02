20 ans de la loi "handicap" : des temps de parole organisés pour évoquer les évolutions et les besoins

Le 11 février 2005, entrait en vigueur la loi "handicap", loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 20 ans après, l'inclusivité est loin d'être parfaite à La Réunion. À cette occasion, ce mardi 11 février 2025, des temps de parole sont organisés dans toute l'île. (Photo photo RB imazpress)

Jean-Philippe, Christian, Jennifer, Véronique, Gérard, Henry, Josian, Lilian, Patricia, non-voyants et malvoyants, font partie d’un groupe de partage des savoirs expérientiels mis en place par Irsam Pétrel (SAMSAH DV).

Ils seront accompagnés de par le Service d’accompagnement médico-Social Irsam Pétrel, avec Laetitia Dixmerias, instructrice en locomotion dans le sud de La Réunion et Victoria Duval, éducatrice spécialisée dans le Nord.

L’objectif est de partager les connaissances autour des droits des personnes handicapées, du droit à la compensation et de l'importance de l'égalité des chances.

La Loi du 11 février 2005 est dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle énonce le principe du droit à la compensation du handicap et de l'obligation de solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des personnes handicapées.

- Au programme de ces temps de parole -

- Mardi 11 février de 10h à 12h : Médiathèque du sud Sauvage à Saint-Joseph avec Souffleurs d’images,

- Mercredi 12 février de 10h à 12h : Médiathèque de Sainte-Marie avec projection du film Tord Balle.

- Vendredi 14 février de 10h à 12h : Médiathèque de Grand-Bois avec La Réunion pour tous et Centre de Ressources IntimAgir.

- Plusieurs événements organisés à La Réunion -

Dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans de cette loi, les services de l’État en partenariat avec le conseil départemental, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l’Agefiph, le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et les associations partenaires de La Réunion organisent une série d’évènements à partir du 11 février 2025 afin de valoriser les différentes avancées en matière de politique du handicap et pour donner la parole aux publics bénéficiaires.

Programme prévisionnel :

Mardi 11 février 2025 de 9h00 à 12h00 à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Saint-Denis (sur invitation) : table ronde en présence de 20 associations partenaires pour donner la parole aux usagers et personnes en situation de handicap sur les évolutions et les besoins en matière de handicap. En présence du conseil départemental et de la préfecture.

Mardi 11 février 2025 de 9h00 à 11h00 sur la commune de Bras-Panon (sur invitation) : visite du recteur de la région académique de La Réunion et du directeur général de l’Agence régionale de santé de La Réunion pour la présentation des dispositifs d’inclusion scolaire de l’école Bois de couleurs et du collège Fanny Desjardins en présence de la commune de Bras-Panon, du Département et de l’association Frédéric Levasseur.

Mardi 11 février 2025 de 8h30 à 12h00 au CCAS de Saint-Benoît (participation libre et gratuite) : matinée de rencontre et d’informations en partenariat avec le Comité impulsion handicap bénédictin (CIHB).

Mardi 11 février 2025 de 13h00 à 16h00 à la Sous-préfecture de Saint-Pierre (sur invitation) : portes-ouvertes de la France Services AORA Médiation accessible aux personnes sourdes et malentendantes avec temps d’échanges sur l’accessibilité et l’inclusion des services publics aux personnes en situation de handicap.

Mercredi 12 février 2025 de 8h30 à 13h00 à la salle de conférence de la mairie de Saint-Paul (sur inscription) : concertation territoriale organisée par la Communauté 360 pour partager votre expérience et réfléchir ensemble aux solutions de demain sur les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les maisons d’accueil spécialisées (MAS). En présence de l’ARS.

- tel : 0 800 360 360

- En ligne : https://forms.office.com/e/CqE4iQCzcY?origin=lprLink

Jeudi 20 février 2025 de 8h30 à 15h30 au Village Corail de Saint-Gilles (employeurs candidats et bénéficiaires invités et candidats par le RPE/Up intérim, Plateforme Emploi Accompagné) : dans le cadre du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), organisation d’un « job dating inversé » entre employeurs handi-engagés et personnes en recherche d’emploi en situation de handicap. En présence de la préfecture, France Travail, Cap emploi, de l’AGEFIPH et du FIPHFP.

Jeudi 20 février 2025 de 13h00 à 16h45 au Cinépalmes de Sainte-Marie : dans le cadre du PRITH, diffusion du film "Mon inséparable", film cofinancé par l’Agefiph et le CNC, suivi d’un débat animé par l’APAJH sur l’émancipation, la parentalité et l’accès à la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap. En présence du sous-préfet à la cohésion sociale, de la Région, du Département, de la MDPH, de l’AGEFIPH et FIPHFP.

- La loi handicap fête ses 20 ans -

20 ans se sont écoulés depuis l'adoption de la loi du 11 février 2005, pour plus d'égalité dans l'emploi, l'accessibilité, et les droits avec les personnes en situation de handicap.

La loi du 11 février 2005 est dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle énonce le principe du droit à la compensation du handicap et de l'obligation de solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des personnes handicapées.

Lire aussi - Personnes porteuses de handicap : le chemin de croix pour se déplacer, même si les collectivités tentent d'aplanir les difficultés

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com