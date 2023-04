243 pétrels recueillis en trois jours par la Seor

La Seor annonce avoir recueilli 243 pétrels entre le jeudi 20 et le samedi 22 avril 2023. Au total en une semaine, 521 individus ont été pris en charge par le centre de soins à Saint-André. Certains oiseaux resteront quelques jours, d'autres plusieurs semaines en fonction de leur état de santé et blessures. Tous les jours les bénévoles de la Seor effectue des relâchés sur les front de mer de l'île (photo : rb/www.imazpress.com)

La Seor a tenu à remercier les particuliers qui ont participé à ses sauvetages ainsi que les bénévoles dans un post facebook.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, n’hésitez pas à rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. "Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur notre répondeur. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles + structures relais) opérationnel sur toute l’île" précise la SEOR sur sa page.

Quelques conseils si vous tombez sur un oiseau : "mettez-le dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats. Ne le nourrissez pas !"

À lire aussi : La Seor a secouru 278 pétrels en quatre jours