365 Digital nommé représentant commercial agréé de Google Ads sur quatre marchés africains

Le 15 juillet 2026, 365 Digital, une entreprise africaine primée de marketing numérique et de technologie publicitaire, a annoncé l’expansion de son partenariat stratégique avec Google, devenant le représentant commercial agréé des produits et services Google Ads sur quatre marchés africains clés : la Côte d’Ivoire, Maurice, les Seychelles et La Réunion. Cette expansion de partenariat stratégique vise à accélérer la croissance numérique en Côte d’Ivoire, à Maurice, aux Seychelles et à La Réunion. Nous publions le communiqué de 365 Digital ci-dessous. (Photo d'illustration : Digital 365)

Dans le cadre de cet accord, 365 Digital agira comme le point d’accès dédié sur le marché pour Google Ads dans les quatre territoires, en offrant aux annonceurs et aux agences un support commercial local, des conseils stratégiques, et une gestion de compte dédiée, afin d’accélérer l’adoption et la croissance de l’ensemble des solutions publicitaires de Google.

Parallèlement à l’activité commerciale, 365 Digital met en place un Centre d’Excellence (CoE) pour l’Afrique, un pôle de compétences centralisé dédié à la performance, fournissant dès le premier jour la stratégie de campagne, le support technique, la mesure des conversions, l’optimisation, l’accompagnement des annonceurs et la formation aux meilleures pratiques sur les quatre marchés. Fonctionnant selon un modèle en étoile (hub-and-spoke), le CoE basé en Afrique du Sud soutiendra des équipes dédiées présentes sur chaque territoire, garantissant aux annonceurs de bénéficier à la fois d’une expertise technique de classe mondiale et d’une connaissance approfondie du marché local.

"Ce sont des marchés au potentiel numérique considérable, où des entreprises ambitieuses méritent un accompagnement de classe mondiale. Notre rôle est de combiner une expertise locale approfondie avec l’écosystème publicitaire de Google afin d’aider les annonceurs à croître plus rapidement, les agences à apporter une plus grande valeur, et, à terme, de renforcer l’économie numérique dans toute la région. Nous investissons dans les talents, les compétences et la présence locale, car nous sommes convaincus que la prochaine phase de la croissance numérique en Afrique sera portée par les entreprises ayant accès à la bonne technologie, à la bonne expertise et aux bons partenariats", a déclaré, Julian Jordaan, directeur général de 365 Digital.

"Nous sommes ravis de notre partenariat avec 365 Digital, qui vise à stimuler l’utilisation des produits et services Google Ads en Côte d’Ivoire, à Maurice, aux Seychelles et à La Réunion. Google reste déterminé à offrir au marché africain des solutions publicitaires fondées sur les données, qui produisent des résultats pour les annonceurs et les PME à chaque étape de leur croissance», a déclaréAlex Okosi, directeur général de Google SSA.

À propos de 365 Digital 365 Digital est une entreprise africaine primée de marketing numérique et de technologie publicitaire, forte de 27 ans d’expérience dans la croissance des marques en Afrique subsaharienne. L’entreprise s’associe aux principales plateformes mondiales et locales, dont Criteo, Truecaller, Tinder, Smadex, la SABC et Google, pour connecter les annonceurs à des marchés à forte croissance, à grande échelle. Ayant accompagné des milliers de marques mondiales, régionales et locales, 365 Digital combine des partenariats stratégiques avec les plateformes et une expertise approfondie des marchés afin de générer des résultats commerciaux mesurables et une croissance à long terme. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.