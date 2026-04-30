4,7 millions d’euros mobilisés pour indemniser les exploitants agricoles sinistrés à La Réunion

A la suite des importants sinistres subis par les exploitations agricoles réunionnaises en raison du passage des cyclones tropicaux Belal et Garance ainsi que de l’épisode de sècheresse observé entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025, l’État mobilise le fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités outre-mer afin d’accompagner les agriculteurs touchés. 4,7 millions d’euros sont mobilisés pour indemniser les exploitants agricoles sinistrés à La Réunion. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Réuni le 26 mars 2026, conformément à la circulaire du 11 juillet 2012, le comité interministériel du fonds de secours (CIFS) a validé un montant total d’indemnisation de 4 695 983,50 euros au bénéfice des exploitants agricoles réunionnais.



Cette enveloppe se répartit de la manière suivante :

- 4 655 363,52 millions d’euros au titre du cyclone Garance

- 14 176,06 euros au titre du cyclone Belal



- 24 443,92 euros au titre de la sécheresse de 2024



Le cyclone Belal, qui a frappé La Réunion du 14 au 16 janvier 2024, puis le cyclone Garance, survenu du 28 février au 1er mars 2025, ont causé d’importants dégâts aux exploitations agricoles du territoire. En parallèle, le déficit pluviométrique enregistré en 2024 a entrainé une sécheresse durable, affectant fortement plusieurs filières agricoles de l’île.

Sur la base des dossiers instruits par les services de l’Etat à La Réunion, en lien avec la Direction générale des outre-mer (DGOM), ces indemnisations visent à soutenir les exploitants agricoles confrontés à des pertes importantes et à leur permettre de poursuivre leur activité.



Le préfet de La Réunion "se félicite de cette mobilisation exceptionnelle de l’Etat et réaffirme son engagement aux côtés du monde agricole réunionnais."

