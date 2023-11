40 ans de Baster au Téat Plein Air : ambiance kabar sous les étoiles ce week-end

À l’image de la Région Réunion, l’emblématique groupe Baster souffle cette année ses 40 bougies. L’occasion de deux concerts anniversaires mémorables au Téat Plein Air les 3 et 4 novembre, en parallèle de la tournée des quartiers débutée fin mai dernier et qui se poursuivra jusqu’en 2024 (Photos : Thierry Gauliris).

Faire vivre la musique tout en préservant la culture créole et le lien à l'autre, c’est tout l’ADN de Baster qui fête cette année ses 40 ans. Quatre décennies après cette fameuse première cassette de 1983 "Mouvman kiltirel Basse-Terre", dont les tubes font toujours vibrer les Réunionnais, Baster i bouge enkor et promet ce week-end deux concerts orchestrés à l'énergie d'un kabar qui réuniront la famille Baster et de nombreux artistes invités dans le plus bel écrin qui soit à La Réunion.

Un voyage musical - comme se plaît à dire Thierry Gauliris -, débuté il y a quelques mois avec la tournée des 40 ans du groupe dans les quartiers et dont le point de départ fut le concert avec l’Orchestre de la Région Réunion en mai dernier. Car peu importe le style, du moment qu’il se sente bien, c’est tout ce qui importe au leader de Baster qui se se dit toujours investi de la même mission, à savoir : revendiquer la langue, la culture l’histoire et l’identité réunionnaise face à un système qui au départ, dans les années 80, demeurait inexorablement sourd. Le groupe empruntera des chemins détournés pour y parvenir et 40 ans plus tard, Thierry Gauliris salue les progrès "car c’est nous qui écrivons l’histoire même s’il faut sans cesse pousser".

Et le chanteur de rendre hommage à ses sources d’inspiration que sont Bob Marley, Ghandi, Mandela ou Martin Luther-King, sans oublier bien entendu l’influence de nos zarboutans tels Firmin Viry, Danyèl Waro, Gilbert Pounia, Tifok, Maxime Laope, Michel Admette, Alain Peters qui ont milité pour la reconnaissance de l’identité réunionnaise. "Qu’on le veuille ou non, le fait de dire, de chanter la langue nous permet de toujours véhiculer le langage. Tous à notre façon, nous apportons notre pierre à l’édifice dans la reconnaissance du créole et Baster s’est toujours inscrit dans ce combat".

Alors ces quatre décennies sonnent-elles comme un bilan et la fin du militantisme ? Absolument pas ! Néanmoins, il reconnaît une pointe de sagesse, car si selon lui aller à la confrontation ne sert plus trop la cause, il existe d’autres moyens de faire bouger le système. "Notre combat continue même si physiquement et moralement on n’a plus la même fougue. Il y a eu nombre d’avancées dans la société réunionnaise même s’il reste encore beaucoup à faire. Nous semons des graines pour les générations futures et je reste confiant en l’avenir à l’image des prix Honoré Pou Lékol remis en mai dernier. J’estime qu’on ne construit pas une société tout seul, la révolution est une affaire de peuple".

Tout en continuant le combat "sans se prendre la tête", Thierry regarde désormais vers l’avenir en se donnant l’opportunité d’explorer d’autres pistes - à l’image de sa récente collaboration avec l’ORR - mais souhaite surtout remercier le public pour son indéfectible fidélité, d’où l’idée de cette tournée des quartiers. "Dans les années 80, on a commencé à jouer dans les quartiers parce qu’on avait interdiction de se produire dans les théâtres ou les fêtes commerciales. Cette tournée des 40 ans représente en quelque sorte le paiement d’une dette car ces quartiers nous ont aidés à exister et sans public, l’artiste meurt !". Cette tournée - 40 ans, 40 photos de scènes de vie qui ont inspiré les mélodies et les paroles de Baster et bientôt un livre de 40 textes actuellement en cours de peaufinage - loin d’être achevée, se poursuivra l’an prochain à Maurice et dan’péi déor…

En attendant, le Téat Plein Air résonnera ce week-end des titres phares de Baster durant deux heure et demie d’un spectacle en harmonie avec le public car comme le dit si bien Thierry, « le bonheur pour le recevoir, il faut aussi savoir le donner ». Sur scène donc, quelques-uns des membres historiques du groupe, un quatuor de cordes, une section de cuivre, une chorale d’enfants de 8-9 ans (concert de samedi), des invités surprises et même une chanson interprétée en langue des signes. Bref, autant dire que cet anniversaire sera mémorable. À noter que le concert de samedi se joue à guichet fermé et qu’il reste encore quelques places pour celui de vendredi.

= = = = = =

Le regard de Thierry Boyer, directeur des Téats départementaux

"Au-delà de l’histoire de la musique locale, Baster porte en lui toute l’histoire de la société réunionnaise. Les valeurs portées par le groupe depuis sa création collent tout à fait au projet porté par les Téats durant les six prochaines années, à savoir la qualité du projet artistique et musical, être au plus près des Réunionnais, la notion de préservation de la culture créole, le fait que tout le monde y trouve sa place et apporte sa pleine contribution à la société réunionnaise sans oublier l’importance de préserver le lien à l’autre en ces temps troublés".

vw/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com

Les 40 ans de Baster, les 3 et 4 novembre au Téat Plein Air, 20 heures