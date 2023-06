50 infractions relevées par les gendarmes sur la quatre voies de Sainte-Marie

Très fréquenté et accidentogène

Ce lundi 5 juin 2023, les gendarmes et militaires de la compagnie de Saint-Benoit ont mené une opération sur la quatre voies à Sainte-Marie. 50 infractions ont été constatées dont 2 conduites sous stupéfiants, 9 excès de vitesse et 25 utilisations de téléphone. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo photo RB imazpress)

Au cours de la journée du lundi 5 juin 2023, les militaires de la compagnie de Saint-Benoit, appuyés des motocyclistes de l'EDSR, ont réalisé sur la RN2, précisément sur ce secteur de Sainte-Marie, deux services coordonnés de contrôle routier en vue de sécuriser, dans les deux sens de circulation, cet axe très fréquenté et accidentogène.

A cet effet, 50 infractions ont été constatées dont 2 Conduites sous stupéfiants, 1 conduite sans permis, 2 défauts d'assurance, 25 téléphones, 9 excès de vitesse, 1 défaut de ceinture de sécurité, 2 non port de gants pour des motocyclistes, 1 défaut de contrôle technique, 1 véhicule aux vitres teintées non réglementaires, 2 conduite d'un VL ne permettant pas de manœuvrer aisément, 1 conduite avec des pneumatiques lisses, 1 non apposition du A pour un jeune conducteur, 1 défaut d'assurance, 1 interdiction de circulation sur la RN2 par un cyclomoteur.